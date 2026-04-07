नांदेड

Nanded News: दुष्काळी फाट्याजवळ रस्ता खचला; वाहतूक विस्कळित, एस.टी. बस सेवादेखील झाली बंद

ST Bus Services Suspended Due to Damage: हिमायतनगरमधील दुष्काळी फाट्याजवळ सीडी वर्कमधील सिमेंट पाइप फुटल्याने रस्ता खचला. वाहतूक विस्कळित झाली, एस.टी. बस सेवा थांबली आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिमायतनगर: सिरंजनी-हिमायतनगर मुख्य रस्त्यावर दुष्काळी फाटा येथे ‘सीडी’ वर्कमधील सिमेंट पाइपला मोठे छिद्र पडल्याने रस्ता पूर्णतः खचल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे सदर मार्गावरील वाहतूक विस्कळित होत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

