Nanded News: दुष्काळी फाट्याजवळ रस्ता खचला; वाहतूक विस्कळित, एस.टी. बस सेवादेखील झाली बंद

हिमायतनगर: सिरंजनी-हिमायतनगर मुख्य रस्त्यावर दुष्काळी फाटा येथे 'सीडी' वर्कमधील सिमेंट पाइपला मोठे छिद्र पडल्याने रस्ता पूर्णतः खचल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे सदर मार्गावरील वाहतूक विस्कळित होत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..या मार्गावरून धावणारी एस.टी. बस सेवादेखील बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दररोज शाळा व महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे..सध्या परीक्षा सुरू असल्यामुळे बस सेवा बंद पडल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून काहींना परीक्षेलाही मुकावे लागत असल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली..यापूर्वी अशा प्रकारची समस्या निर्माण झाल्यावर ग्रामस्थांनी श्रमदान करून दोनवेळा रस्ता तात्पुरता सुरू केला होता. मात्र, सध्या शेतकरी शेतीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे ग्रामस्थांकडून तत्काळ दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येते..दरम्यान, सिरंजनीच्या सरपंच मेघा पवन करेवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या गंभीर समस्येकडे तत्काळ लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. संबंधित विभागाला आदेश देऊन सीडी वर्कची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात यावी व रस्ता पूर्ववत सुरू करून बस सेवा त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.