अवैध वाळूची चोरटी विक्री करणारे ट्रँकर पकडून १७ लाख ४० हजाराचा मुद्देमाल जप्त

हिंगोली : तालुक्यातील खानापूर चित्ता ते अंभेरी मार्गावर अवैध वाळूची चोरटी वाहतूक करणारे ट्रँक्टर पकडून १७ लाख ४० हजाराचा मुद्देमाल जप्त करुन स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी (ता. ३१ ) सहा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या बाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील खानापूर चित्ता ते अंभेरी जाणाऱ्या मार्गावर अवैध वाळूची चोरटी वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्याप्रमाणे आज सकाळी पाच वाजता या मार्गावर छापा मारला असता ट्रँक्टरच्या तीन ट्राँलीतून वाळुची विना परवाना चोरटी वाहतूक करीत असलेल्या या वाहनात पाच ब्रास वाळू आढळून आली. यामुळे ही वाहतूक करणारे चालक जनार्दन गंगावणे (रा. खेड), विश्वदीप पाईकराव (रा. टाकळी), गजानन गंगावणे (रा. खेड) तसेच मालक प्रकाश कांदे, आकाश कांदे, विष्णू कांदे तीघे (रा.खेड) यांच्या सांगण्यावरून स्वतः च्या फायद्यासाठी विनापरवाना बेकायदेशीर रित्या वाळूची चोरटी वाहतूक करतांना आढळून आल्याने या सहा जणाविरुध्द बासंबा पोलीस ठाण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुन्हा दाखल करून तीन ट्रँक्टर हेड व ट्राँलीसह १७ लाख २५ हजार व १५ हजार रुपये किमंतीची पाच ब्रास वाळू असा एकूण १७ लाख ४० हजाराचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक जगदीश भंडरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक शिवसांब घेवारे, किशोर पोटे कर्मचारी विलास सोनवणे, सुदाम लेकुळे, भगवान आडे, किशोर कातकडे, राजुसिंग ठाकुर, सुनील अंभोरे, दिपक पाटील, आकाश टापरे, शेख जावेद यांच्या पथकाने केली आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Hingoli taluka a case has been registered against six persons for smuggling sand