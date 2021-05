हूनगुंदा रेती घाटातून बेसुमार उत्खनन; महसूल प्रशासनाचे 'अर्थ'पूर्ण दुर्लक्ष

By

कुंडलवाडी (जिल्हा नांदेड) : बिलोली तालुक्यातील कुंडलवाडी शहरापासून (Biloli city) जवळच असलेल्या हूनगुंदा येथील मांजरा नदीपात्रातील एका घाटातून दररोज हजारो ब्रास रेतीचे अवैधरित्या (Sand illigal smugling in manjra river) उत्खनन होत आहे. मात्र या गंभीर बाबीकडे संबंधित महसूल प्रशासनासह पोलिस विभागही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. (Hoongunda- sand- dunes- Ignoring- the- 'meaning'- of revenue -administration)

बिलोली तालुक्यातील मांजर नदी ही लाल रेतीचे माहेर घर म्हणून ओळखले जाते. या रेतीला आंतरजिल्हा व परराज्यात मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे वाळू माफियाकडून रेतीचे घाट चालविण्यासाठी मोठी स्पर्धा होत असते. त्याच अनुषंगाने गेल्या काही दिवसापूर्वी हूनगुंदा येथील मांजरा नदीपात्रातील एका खासगी घाटातुन चार हजार ब्रास रेती उत्खनन करण्याची परवानगी आनंद पाटील नावाच्या व्यक्तीस प्रशासनाने दिली होती. पण या संबंधित खासगी ठेकेदाराने तालुक्यातील एका मोठ्या राज्यकीय नेत्याच्या नातेवाईकाला हा घाट चालविण्यास दिला आहे. या ठेकेदाराने आपली राज्यकीय शक्ती वापरत शासनाने ठरवून दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवत मांजरा नदीपात्रातून दररोज हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन करीत असून आपलं कोणीही वाकड करणार नाही या अविर्भावात वागत असल्याचे दिसून येत आहे.

या गंभीर बाबीकडे संबंधित महसूल विभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. या घाटावरुन दररोज मोठे ट्रक, टिपर, हायवा असे हजारो वाहने क्षमतेपेक्षा जास्त ओहरलोड पद्धतीने भरुन जात आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामिण भागाला जोडणारे रस्ते खराब जाले आहेत. या बाबीकडे महसूल प्रशासन, आरटीओ व पोलिस प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेत दुर्लक्ष करीत आहेत. या खासगी घाटाकडे जिल्हाधिकारी हे लक्ष देऊन संबंधित ठेकेदारावर कार्यवाही करतील का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे