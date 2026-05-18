Nanded News: होटाळ्याच्या सिद्धेश्वर मंदिरातील दानपेटी फोडली

होटाळे : कुलूप तोडून होटाळेमाळ हेमाडपंथी सिद्धेश्वर मंदिरातील दानपेटी चोरट्यांनी फोडल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १५) मध्यरात्री घडली. यात अंदाजे लाखभर रुपये चोरट्यांनी लांबविल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..सिद्धेश्वर मंदिरात रोज पहाटे पालखी आरती होत असते. यामुळे शनिवारी (ता. १६) पहाटे आरतीसाठी मंदिराचे पुजारी व भाविक मंदिरात आले. त्यांना मंदिराच्या प्रवेशद्वारीचे कुलूप तोडल्याचे आढळून आले. त्यानंतर मंदिरात प्रवेश करून पाहणी केली असता दानपेटी फोडल्याचे निदर्शनास आले..ग्रामस्थांनी घटनेची माहिती मंदिर समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा तहसीलदार भरताब पंधरीनाथ यांना व स्थानिक पोलिसांना दिली. त्यानंतर श्वान पथक, फिंगर प्रिंट पथक व एलसीबी पथकासह मरखेल उपविभागीय पोलिस अधिकारी मेहका गंगणे, तहसीलदार भरताब पंधरीनाथ यांनी घटनास्थळी भेट दिली..२७ हजारांची चिल्लर ठेवलीगंगाधर दसवाड यांच्या शेतात चोरट्यांनी दानपेटी फोडल्याचे आढळून आले. दानपेटीत वर्षभर जमा झालेली अंदाजित एक लाखांच्या आसपास असलेली देणगी चोरट्यांनी पळविल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यातील चिल्लर पैसे नागोराव ठेके यांच्या शेतात ठेवून गेले असल्याचे समजते. शनिवारी सकाळी पाचमधून दानपेटीतील चिल्लर रस्त्याने गोळा केल्यानंतर त्यात २७ हजार रुपये चिल्लर मिळून आली.