नांदेडातील घटना : वाहनातील फळं चोरण्यास विरोध केल्याने खंजरने एकाचा खून 

नांदेड : उभ्या वाहनातील फळं चोरणाऱ्यांना विरोध केल्यामुळे संगनमत करुन चोरट्यांनी एकाच्या डोक्यात खंजर मारुन खून केला. तसेच चालकालाही मारहाण तरुन त्याच्या मोबाईल व रोख रक्कम जबरीने चोरुन नेली. ही घटना शासकिय दूध डेअरी वसरणी परिसरात ता. एक जानेवारीच्या रात्री घडली. पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, हदगाव शहरातील आजाद चौक येथे राहणारे ट्रक (आयचर) चालक युनूसखान गुलाबखान पठाण ( वय ४८) हे ट्रान्सपोर्टवरुन गंगाखेड, हदगाव, उमरखेड आदी भागात फळे व पालेभाज्या आपल्या वाहनाद्वारे पोचवितात. त्यांनी ता. 31 डिसेंबर रोजी नांदेडच्या एका ट्रान्सपोर्टवरुन आपल्या वाहनांमध्ये फळं भरली. त्यातील काही फळं मुजामपेठ (ता. नांदेड) येथील आपला नातेवाईक शेख नईम शेख मोईनोद्दीन (वय ५०) यांना देण्यासाठी केबिनमध्ये ठेवले. यानंतर शेख नईम यांना फोन करून दुध डेअरी चौक परिसरात बोलावून घेतले. तोपर्यंत त्यांनी आपले वाहन त्याठिकाणी जावून थांबविले. हेही वाचा - नांदेड : मी पुन्हा येणार म्हणू नका... सोशल माध्यमातून भावी सरपंचाना दिला जातोय सल्ला.. - दरम्यान पाठीमागून आलेल्या अजय भगवान माने (वय २१), दिपस्तंभ कांबळे, प्रेमजित कांबळे आणि वैभव भासिंगे सर्व राहणार वसरणी परिसर हे चौघे जण त्या ठिकाणी आले. उभ्या असलेल्या वाहनातून फळांचे कॅरट चोरत असताना शेख नईम यांनी त्यांना विरोध केला. यावेळी शेख नईम व चालक युनुसखान पठाण यांना मारहाण केली. एवढेच नाही तर शेख नईम यांच्या डोक्यात खंजरने मारुन जबर जखमी केले. तसेच चालक युनूसखान पठाण यांच्या जवळील एक मोबाईल आणि नगदी चारशे रुपये जबरीने चोरुन नेले. घटना घडल्यानंतर अन्य नातेवाईकांना बोलावून घेऊन गंभीर जखमी शेख नईम यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. परंतु प्रकृती गंभीर बनल्याने त्यांना तेथून एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान शेख नईम यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी युनूसखान पठाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वरील चार जणांवर खून, जबरी चोरी आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी यातील अजय माने याला अटक केली असून तिघे जण फरार असल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री कासले यांनी सांगितले.

Web Title: Incident in Nanded: One killed by dagger while protesting against theft of fruits from a vehicle nanded news