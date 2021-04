नांदेडातील घटना : सासूचा खून करणाऱ्या सुनेला व नातसुनेला पोलिस कोठडी 

नांदेड : पतीच्या बँक खात्यातून काढलेल्या वीस हजार रुपयांची भरपाई करण्यासाठी सुनेने नात सुनेच्या मदतीने सासूचा खून केल्याची घटना ता. आठ एप्रिल रोजी पावडेवाडी (ता. नांदेड) शिवारात घडली होती. या प्रकरणी भाग्यनगर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोन्ही महिला आरोपींना अटक करुन शुक्रवारी (ता. नऊ) न्यायालयासमोर हजर केले. यावेळी न्यायालयाने त्या दोघींना ता. १२ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. शहराला लागूनच असलेल्या पावडेवाडी येथील रहिवासी असलेल्या एका कुटुंबातील चंद्रभागाबाई यांचे दोन महिन्यापूर्वी तीन हजार रुपये चोरीला गेल ेहोते. त्याचा संशय तिची नातसुन रोहिणी पावडे तिच्यावर होता. याबाबत चर्चा झाल्यानंतर सुनेने काटा काढण्याची धमकी दिली होती. दरम्यान चंद्रभागाबाईची सून लक्ष्मीबाई हिने तिचा पती रमेश पावडे यांच्या बँकेतून वीस हजार रुपये काढून कोणाला तरी दिले होते. याबाबत रमेश तिला विचारणा करीत होता. त्या पैशाची भरपाई करण्यासाठी लक्ष्मीबाई पावडे व तिची सून रोहिणी यांनी सहा एप्रिल रोजी दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास चंद्रभागाबाई पुरभाजी पावडे (वय ७०) हीस दवाखान्यात नेण्याचा बहाणा करुन दोघेही पावडेवाडी शिवारातून जात असलेल्या नाल्यात नेऊन चंद्रभागाबाई यांचा गळा आवळून व हातपाय बांधून खून केल्यानंतर तिचा मृतदेह बाबळीच्या झुडपात असलेल्या नाल्यात फेकून दिला. हेही वाचा - 'कोरोना योध्दा विद्यापीठ' नांदेडचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ यावेळी आरोपींनी वृद्ध महिलेच्या कानातील सहा ग्रॅमच्या सोन्याच्या बाळ्या, दोन म्हणी व एक सोन्याचे पान काढून घेऊन सराफा बाजार येथे एका व्यापाऱ्याकडे विक्री करुन आलेले वीस हजार रुपये रमेश पावडे यांना परत केले. या प्रकरणातील सदर प्रथम महिला हरवल्याची नोंद केल्यानंतर मयत महिलेची मुलगी ज्योती कल्याणकर दोन मुलांनी तिचा शोध घेतला. यावेळी चंद्रभागाबाईचा मृतदेह नाल्यात आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर भाग्यनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अभिमन्यू साळुंके व त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी ज्योती कल्याणकर यांच्या फिर्यादीवरुन दोन महिलांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर दोघींनाही अटक केली.



