Nanded News: गिट्टीमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात; घोडज-पातळगंगा रस्त्यावर घसरून पडताहेत दुचाकीस्वार

कंधार: कंधारहून कुरुळाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे काम सध्या सुरू असले तरी घोडज ते पातळगंगा या दरम्यान टाकण्यात आलेल्या गिट्टीमुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या रस्त्यावरून प्रवास करताना अनेकदा दुचाकीस्वार घसरून पडत आहेत. वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून येथून जावे लागत असून अपघातांचा धोका वाढला आहे..संपूर्ण रस्त्यावर एकाचवेळी खोदकाम करून गिट्टी टाकल्याने वाहन चालवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. नियोजनानुसार रस्त्याची एक बाजू पूर्ण करून दुसऱ्या बाजूचे काम करणे अपेक्षित असताना संबंधित कंत्राटदाराने पूर्ण रस्ता उकरून ठेवला आहे..परिणामी, नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला व लहान मुलांसाठी हा प्रवास अधिकच त्रासदायक ठरत आहे. अनेक वेळा वाहनातून उतरून पायी चालत जावे लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे..गिट्टीमुळे घसरून पडण्याचे प्रकारही वाढले असून कायम अपघाताची भीती असते. या गंभीर परिस्थितीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. संबंधित कंत्राटदाराने कामाचा वेग वाढवून रस्ता लवकर पूर्ण करावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.." बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. रस्ता खोदून त्यावर गिट्टी टाकल्याने रस्त्यावरून ये-जा करताना प्रचंड अडचणी उभ्या ठाकत आहेत. दुचाकी घसरून अनेकजण पडत आहेत. एखाद्याचा जीव गेल्यावरच बांधकाम विभाग व कंत्राटदाराला जाग येणार आहे का?"- प्रा. शिवराज चिवडे, कुरुळा, कंधार"रस्ता उकरून ठेवल्याने घोडज ते पातळगंगा पाटीपर्यंतचा रस्ता धोकादायक बनला आहे. यावरून मार्ग काढताना दुचाकी व चारचाकी वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. गेल्या काही दिवसांत या रस्त्यावर अनेकजण घसरून पडून जखमी झाले आहेत."- मोतीराम तोरणे, चेअरमन, उमरज, कंधार.