Nanded News: नागरिकांची मागणी; ‘कंधार-पांगरा’चे काम अर्धवट अवस्थेतच

Poor Road Condition Troubles Citizens : तालुक्यातील मुख्य मार्ग असलेला कंधार ते पांगरा रस्त्यासाठी गेल्या ७ वर्षांत दोन वेळा कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध झाला. मात्र, कामाचा दर्जा ढासल्यामुळे रस्त्यात अनेक खड्डे पडले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कंधार : तालुक्यातील मुख्य मार्ग असलेला कंधार ते पांगरा रस्त्यासाठी गेल्या ७ वर्षांत दोन वेळा कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध झाला. मात्र, कामाचा दर्जा ढासल्यामुळे रस्त्यात अनेक खड्डे पडले आहेत. अर्धवट काम सोडून सर्व साहित्य घेऊन गुत्तेदार फरार झाल्याचे चित्र अनेक महिन्यांपासून आहे. यामुळे वाहन चालक, नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

