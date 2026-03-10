Nanded News: नागरिकांची मागणी; ‘कंधार-पांगरा’चे काम अर्धवट अवस्थेतच

कंधार : तालुक्यातील मुख्य मार्ग असलेला कंधार ते पांगरा रस्त्यासाठी गेल्या ७ वर्षांत दोन वेळा कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध झाला. मात्र, कामाचा दर्जा ढासल्यामुळे रस्त्यात अनेक खड्डे पडले आहेत. अर्धवट काम सोडून सर्व साहित्य घेऊन गुत्तेदार फरार झाल्याचे चित्र अनेक महिन्यांपासून आहे. यामुळे वाहन चालक, नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..या रस्त्याच्या कामासाठी माजी आमदार श्यामसुंदर शिंदे यांनी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला होता. कंधार ते पांगरा या ८ कि.मी. रस्त्याचे तीन टप्प्यात निविदा काढण्यात आल्या. महाराणा प्रतापसिंह चौक ते शिवाजी हायस्कूलपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. .मात्र, शिवाजी हायस्कूल ते महात्मा बसवेश्वर पुतळ्यापर्यंतचे काम ज्या ओमकार कन्स्ट्रक्शनला सुटले, त्यांनी कामात अनेक वेळा व्यत्यय आणला आणि इमामवाडीपर्यंतच काम पूर्ण केले. त्यानंतरचे काम अर्धवट सोडून गुत्तेदार फरार झाला आहे..महात्मा बसवेश्वर पुतळा ते पांगरा रस्त्यावर अर्धवट कामामुळे वाहनचालक, शेतकरी, विद्यार्थी यांना जास्त कसरत करावी लागते. या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असते तर बिदर ते नांदेड या राज्यमहामार्गाशी कनेक्ट होऊन कंधारकडे जाणे सोपे झाले असते..Beed Sambhajinagar Highway: बीड-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; महामार्गावर काम करणारा कामगार जागीच ठार.तसेच वंजारवाडी पाटी ते कंधारकडे ५०० मीटर रस्त्याचे काम अर्धवट, निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे माजी सरपंच कैलास जगजेराव खुडे यांनी तक्रार केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.