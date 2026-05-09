Nanded News: खानापूर फाटा अतिक्रमणांच्या विळख्यात;रस्त्यावरच दुकाने, पाट्या अन् बेशिस्त पार्किंग; वाहतूक कोंडीने प्रवासी त्रस्त

देगलूर: देगलूर तालुक्यातील खानापूर फाटा हा मुखेड, अहमदपूर, लातूर, बोधन, निजामाबाद, नांदेड, अकोला व हैदराबाद या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा प्रमुख मार्ग आहे. मात्र, वाढत्या अतिक्रमणामुळे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या चौकातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळित झाली आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्यामुळे प्रवाशांसाठी हा मार्ग डोकेदुखी ठरत आहे..तातडीने कारवाईची मागणीसार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून रस्त्यावरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवावीत, वाहतुकीला शिस्त लावावी आणि नागरिकांसाठी हा मार्ग मोकळा करावा, अशी जोरदार मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे..प्रवासी, यात्रेकरूंचे हालमार्गावरून दररोज शेकडो प्रवासी तसेच शीख यात्रेकरू बिदरकडे जात असतात. त्यामुळे या रस्त्याचे महत्त्व अधिक आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढत्या वाहतुकीच्या तुलनेत त्याचे नियोजन करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. अतिक्रमणविरोधी कारवाईही ठप्प असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे..दोन तास चौक ठप्प; रुग्णवाहिकेलाही फटकाशुक्रवार (ता. आठ) सकाळी दहापासून दुपारी बारापर्यंत वाहतुकीची गंभीर कोंडी निर्माण झाली होती. एका बेशिस्त वाहनधारकाने चुकीच्या पद्धतीने वाहन उभे केल्याने संपूर्ण चौक ठप्प झाला. चारही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. विशेष म्हणजे या कोंडीत रुग्णवाहिकाही अडकून पडल्याने रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..रस्त्याच्या दुतर्फा अतिक्रमणखानापूर चौरस्त्यावर अनेक व्यापाऱ्यांनी रस्त्यालगत दुकाने थाटली आहेत. दुकानांसमोर मोठ्या पाट्या, साहित्य तसेच रस्त्यावरच उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्याची रुंदी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. परिणामी चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहनांची सतत कोंडी होत असून प्रवाशांना तासन्तास अडकून पडावे लागत आहे."दररोज या चौकातून प्रवास करताना किमान अर्धा तास वाहतुकीत अडकावे लागते. अतिक्रमणामुळे रस्ता अरुंद झाला असून वाहतूक पोलिसांचाही प्रभाव दिसत नाही."- संतोष पाटील, प्रवासी"रस्त्यावर दुकाने आणि समोरच उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे मोठ्या वाहनांना वळण घेणेही कठीण जाते. एखादी दुर्घटना घडल्याशिवाय प्रशासन जागे होणार नाही का?"- राजू वाघमारे, प्रवासी