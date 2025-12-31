नांदेड

Nanded News : किनवट येथे विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले; मृत्यूपूर्वी आई-वडिलांविषयी सोशल मीडियावर भावनिक स्टेटस!

Youth Mental Health : किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड परिसरात एका तरुण विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मृत्यूपूर्वी त्याने इंस्टाग्रामवर आई-वडिलांविषयी भावनिक संदेश टाकल्याने ही घटना अधिक हळहळजनक ठरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ईस्लापूर : परोटी (ता. किनवट) येथील २० वर्षीय शाळकरी विद्यार्थी सहस्त्रकुंड परिसरातील एका पाण्याच्या टाकी जवळ पळसाच्या झाडावर गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ३१ डिसेबर मंगळवार रोजी दुपारनंतर उघडकीस आली. रानोजी विलास ऐनलेवाड वय २० असे मृत शाळकरी विद्यार्थाचे नाव असून तो नांदेड येथे शिक्षण घेत होता.

