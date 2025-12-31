Nanded News : किनवट येथे विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन जीवन संपवले; मृत्यूपूर्वी आई-वडिलांविषयी सोशल मीडियावर भावनिक स्टेटस!

ईस्लापूर : परोटी (ता. किनवट) येथील २० वर्षीय शाळकरी विद्यार्थी सहस्त्रकुंड परिसरातील एका पाण्याच्या टाकी जवळ पळसाच्या झाडावर गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ३१ डिसेबर मंगळवार रोजी दुपारनंतर उघडकीस आली. रानोजी विलास ऐनलेवाड वय २० असे मृत शाळकरी विद्यार्थाचे नाव असून तो नांदेड येथे शिक्षण घेत होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, रानोजी याने भावाला नांदेडला जात असल्याचे सांगितले होते. भाऊ त्याला इस्लापूर येथे सोडून परत गेला . मात्र इस्लापूर येथून तो पुन्हा सहस्त्रकुंड येथे आला व येथील पाण्याच्या टाकीजवळ असलेल्या पळसाच्या झाडाला त्याने स्वतःच्या दस्तीने गळफास घेतल्याचे आढळून आले..Marathwada News : मुरंबी शेतात आग; सिंगल फेज डिपी स्पारकिंगमुळे ऊसासह सिंचन प्रणाली जळून खाक!.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नातेवाईकांच्या उपस्थितीत घटनास्थळीचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ईस्लापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आला. वृत्त लिहिपर्यंत मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नव्हते पुढील तपास येथील पोलीस करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली ..रानोजी ऐनलेवाड हा बी.एस्सी. प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी होतं तो नांदेड येथे शिक्षण घेत होता. विशेष म्हणजे मृत्यूपूर्वी त्याने स्वःच्या मोबाईल इंस्टाग्रामवर “आई, बाबा आज तुमची खूप आठवण येत आहे,मी घरी आहे . आणि तुम्ही नाही... लवकर या, मी वाट बघेन तुमची ” अशा शब्दांत भावनिक पोस्ट त्यांनी गळफास घेण्यापूर्वी दोन घंटे टाकली होती. त्याचे आई-वडील कामानिमित्त तेलंगणा राज्यात गेले असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस नि।मेश भोसले ,व पोलिस उपनिरीक्षक कोमल कांगणे , हे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.