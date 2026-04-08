नांदेड

Nanded News: किनवट तालुक्यात पाणीटंचाईच्या झळा; अधिग्रहणासाठी २६ प्रस्ताव दाखल, १९ मंजूर

Panchayat Submits 26 Proposals, 19 Approved: किनवट तालुक्यात एप्रिलमध्ये पाणीटंचाई; २६ प्रस्तावांतून १९ मंजूर; गावकऱ्यांना हातपंप, विहिरीसाठी वणवण भटकंती. जलस्रोत व्यवस्थापन, तलाव खोलीकरण आणि जल जीवन मिशनवर प्रश्न.
इस्लापूर: किनवट तालुक्यात एप्रिल महिन्यात वाढलेल्या उष्णतेमुळे पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ लागली आहे. गावांमधील हातपंप, विहिरी, बोअरवेल यासारखे पाण्याचे स्त्रोत आटत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींनी पाणीटंचाई निवारणासाठी किनवट पंचायत समितीकडे अधिग्रहणाचे प्रस्ताव दाखल केले असून, त्यापैकी १९ प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याची माहिती पंचायत समितीकडून देण्यात आली आहे.

