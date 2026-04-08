Nanded News: किनवट तालुक्यात पाणीटंचाईच्या झळा; अधिग्रहणासाठी २६ प्रस्ताव दाखल, १९ मंजूर

इस्लापूर: किनवट तालुक्यात एप्रिल महिन्यात वाढलेल्या उष्णतेमुळे पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ लागली आहे. गावांमधील हातपंप, विहिरी, बोअरवेल यासारखे पाण्याचे स्त्रोत आटत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींनी पाणीटंचाई निवारणासाठी किनवट पंचायत समितीकडे अधिग्रहणाचे प्रस्ताव दाखल केले असून, त्यापैकी १९ प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याची माहिती पंचायत समितीकडून देण्यात आली आहे..मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी पाणीटंचाईची तीव्रता लवकर जाणवत आहे. पुढील दोन महिन्यांत परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील तीन वर्षांपासून तालुक्यात पाण्याचा प्रश्न कायम असून, तो सोडवण्यात पाणीपुरवठा विभाग अपयशी ठरत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे. आदिवासी व दुर्गम भागासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होऊनही गावकऱ्यांचा पाणीप्रश्न कायम असल्याने विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.संबंधित विभागात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली..तलावांचे खोलीकरण गरजेचेतालुक्यात अनेक छोटे-मोठे साठवण तलाव आहेत. या तलावांचे खोलीकरण केल्यास सिंचनासोबतच पशुपक्षी व जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटू शकतो. मात्र, संबंधित विभागाकडून या कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे..कारवाईची मागणीपाणीपुरवठा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे चित्र असून, काही ठिकाणी काम न करताही पूर्ण दाखवले जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे..'जल जीवन मिशन' कागदावरच?जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत कामे प्रत्यक्षात न होता केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण दाखवली जात असल्याचा सूर नागरिकांकडून उमटत आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ गावकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.