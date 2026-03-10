Free Health Check Up in Kinwat: किनवट महिला दिन कार्यक्रम, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर, कर्तबगार महिलांचा सत्कार

किनवट: भारत जोडो युवा अकादमी व साने गुरुजी इमर्जन्सी व मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त रविवारी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक बेलखोडे यांच्या नेतृत्वात महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ९ कर्तबगार महिलांचा सत्कार करण्यात आला..महिलांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एमआयडीसी, नांदेड रोडवरील हॉस्पिटलमध्ये हे शिबिर पार पडले. यावेळी डॉ. दुर्गा काकडे, डॉ. विद्या गोलकोंडावार, डॉ. रुतुजा चाडावार, डॉ. वैष्णवी पदमावार यांनी उपस्थित महिलांची आरोग्य तपासणी केली..तसेच सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिलांचा गौरवही करण्यात आला. यामध्ये अंगणवाडी सेविका कांता कांबळे, अंगणवाडी मदतनीस ललिता वाघमारे, आशा वर्कर अर्चना गुडसेवार, आरोग्य सेविका सुनंदा नामदेव, बचतगट प्रतिनिधी लक्ष्मीबाई कोटनाक, बी.एम. आरोग्य पर्यवेक्षिका, शिक्षिका पुण्यरथा उमरे-तामगाडगे, महिला सरपंच सुनिता आत्राम आणि शिवलिला घुले यांचा समावेश होता. .प्रारंभी उद्घाटन तालुका आरोग्य अधिकारी के.पी. गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. मंचावर डॉ. अशोक बेलखोडे, डॉ. सुनंदा घडसिंग, डॉ. वंदना पत्की, डॉ. भाग्यश्री बेलखोडे उपस्थित होत्या. .महिला दिनानिमित्त धारावीतील \nदीड हजार मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे.सूत्रसंचालन डॉ. दुर्गा काकडे यांनी केले, तर नेहा गिते यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी भारत जोडो युवा अकादमी आणि हॉस्पिटलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.