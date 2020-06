या विभागाने केला सात लाखांचा दंड वसूल; जाणून घ्या

धर्माबाद, (जि.नांदेड) : अवैध गौण खनिज वाहतुकीला पायबंद घालण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र शेळके यांनी अवैध वाळू, मुरूम वाहतूक होत असलेल्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. अवैध गौण खनिज वाहतूकप्रकरणी धर्माबाद तालुक्यात दहा वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. हेही वाचा - प्लाझमा थेरपीचा प्रयोग लवकरच होणार...कुठे ते वाचा माफियांच्या मुसक्या सूचना

(ता. एक) एप्रिल ते (ता.चार) जून या दोन महिन्यांच्या काळात सहा वाहनांकडून एकूण सात लाख २८ हजार ६२८ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर अजून चार वाहनांनी दंड भरणे बाकी आहे. यामुळे अवैध गौण खनिज माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. धर्माबाद तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीपात्रातून व संगम नदीपात्रातून रात्रंदिवस होत असलेल्या वाळूच्या अवैध उत्खननाबरोबरच तालुक्यात मुरूम गौण खनिजाची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे. गौण खनिजाची लूट करणारी टोळी बिनधास्तपणे मुरूम खोदून त्याची वाहूतक मोठ्या प्रमाणावर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तालुक्यातील गौण खनिज रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्या आदेशान्वये व मार्गदर्शनानुसार कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र शेळके यांनी अवैध गौण खनिज माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांना सूचना दिल्या. वाहतूक करणारे जुमानत नसल्याचे चित्र

त्यानुसार तहसीलदार शिंदे यांनी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. अवैध गौण खनिज वाहतूकप्रकरणी धर्माबाद तालुक्यात टिप्पर, ट्रॅक्टर अशा दहा वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. (ता. एक) एप्रिल ते (ता. चार) जून या दोन महिन्यांच्या काळात सहा वाहनांकडून एकूण सात लाख २८ हजार ६२८ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर अजून चार वाहनांनी दंड भरणे बाकी आहे. सदरील वाहनांवरील कारवाई तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे, मंडळ अधिकारी एन. एस. माळोदे, गरुडकर, पवळे, तलाठी लक्ष्मीकांत आंबेराय, सहदेव बासरे, बी. जी. कदम, सचिन उपरे, एस. बी. विसपुते, ए. एस. देवापुरे आदींनी केली आहे. अवैध गौण खनिजप्रकरणी कारवाई होत असली तरी अवैध गौण खनिजाची वाहतूक करणारे जुमानत नसल्याचे चित्र कारवाईवरून दिसून येत आहे.

