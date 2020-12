कुष्णूर धान्य घोटाळा प्रकरण : कपील पोकर्णासह तिघांची कारागृहात रवानगी 

नायगाव ( जिल्हा नांदेड) : संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेल्या कुष्णूर धान्य घोटाळ्यात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने ता. २१ रोजी पकडलेल्या तिघांना नायगावचे प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी डब्ल्यू. ए. सय्यद यांनी गुरुवारी (ता. २४) न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते. सदर प्रकरणी आरोपींच्या जामीनावर बुधवारी युक्तिवाद होणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी जुलै २०१८ मध्ये कुष्णूर धान्य घोटाळा उघडकीस आला. नायगाव तालुक्यातील कुष्णूर येथील इंडिया मेगा अँग्रो अनाज कंपणीत बेकायदेशीररित्या धान्य पुरवल्या जात असतांना तेथे पोलिसांनी छापा टाकला व ११ धान्याचे ट्रक पकडले. धान्य घोटाळ्यातील व्याप्तीने हा बहुचर्चीत घोटाळा संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजला. या प्रकरणात शासकीय गोदामपाल, वाहतूक कंत्राटदार, अव्वल कारकून, लिपीक, ट्रक ड्रायव्हरसह बड्या व्यापाऱ्यांना अटक झाली होती. हेही वाचा - नांदेड : भेंडेवाडी सरपंचपदाची निवड बिनविरोध- सुरेखा जायभाये यांना संधी - या प्रकरणातील जवळपास सर्व आरोपींची जामीनावर सुटका झाल्यानंतर प्रकरण थंड बस्त्यात गेल्यात जमा असतांना दोन आडीच वर्षानंतर या प्रकरणात नांदेड येथील कपील पोकर्णा यांच्यासह दयानंद आहिर आणि पांडुरंग राठोड यांना ता. २१ रोजी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली होती. अटक करण्यात आलेल्या तिघांनाही नायगाव येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यांना दोन वेळा एक एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली होती. दोन दिवसाची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर पुन्हा आज तिघांनाही राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपाधीक्षक मच्छींद्र खाडे व त्यांच्या पथकाने नायगाव न्यायालयात गुरुवारी (ता. २४) हजर केले होते. यावेळी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी डब्ल्यू. ए. सय्यद यांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर आरोपींच्या वकीलांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र यावर बुधवारी निर्णय होणार आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Kushnur grain scam case: Kapil Pokarna and three others sent to jail nanded news