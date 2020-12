लोहा : नऊ महिन्याच्या प्रदीर्घ काळानंतर ६५ माध्यमिक शाळा गजबजल्या

लोहा (जिल्हा नांदेड) - कोरोना काळात शाळा बंद..शिक्षण सुरू होते व आहे. जिल्ह्यातील माध्यमिक , उच्च माध्यमिक शाळेत ९ ते १२ वीचे वर्ग सुरू झाले आहे बुधवार ता. २ डिसेंबर रोजी लोहा तालुक्यातील ६५ माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या आहेत.प्रदीर्घ काळानंतर शाळेचा परिसर गजबजला..विद्यार्थ्यांत उत्साह होता.. कोरोना महामारीच्या काळात शाळा बंद..शिक्षण सुरू होते..मार्च 23 पासून शाळा बंद होत्या.प्रथम सत्र परीक्षेवर आधारित निकाल तयार करण्यात आला व इयत्ता १ते ९ वी वर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. जून पासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले पावसाळ्यात ऑगस्ट- संप्टेंबर या महिन्यात कोरोनाचा राज्यासह जिल्ह्यात मोठा कहर होता .मृत्यूचे प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे राज्यसरकारने शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला पण शिक्षक कर्मचारी उपस्थिती अर्ध्यावर होती जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांच्या आदेशाने 2 डिसेंबर पासून शाळा झाल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी कोरोना मुळे शाळेना नियमावली चे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत हेही वाचा - सुखद बातमी : व्हॉटसॲप ग्रुपची अशीही संवेदनशीलता, त्या कुटुंबाला दिले २६ हजार ६०० रुपये व मोफत औषधी - लोहा तालुक्यातील ६५ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आज पासून सुरू झाल्या आहेत सर्व शाळा व्यवस्थापनाने नियमांचे पालन करत अध्यापन सुरू केले आहे सर्वांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के यांनी केले आहार नऊ महिन्याच्या खंडानंतर आज शाळा परिसर विद्यार्थ्यांने गजबजला..विद्यार्थ्यांत उत्साह दिसला ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी बी. पी. गुट्टे यांनी शिवछत्रपती माध्यमिक विद्यालयाला भेट दिलीं वर्ग अध्यापनाची पाहणी केली मुख्याध्यापक डी. ई. वडजे, प्राथमिक मुख्याध्यापक एच. जी. पवार यांची उपस्थिती होती दरम्यान सकाळीच शाळेच्या गेटवरच विद्यार्थ्यांची थर्मल स्कॅनिंग व ऑक्सिजन तपासणी तसेच सॅनेटायझर फवारणी करण्यात आली व मास्कची खातरजमा करण्यात आली. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Loha: After a long period of nine months, 65 secondary schools were flooded nanded news