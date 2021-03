रस्ता अडवून मारहाण करुन एक लाखाचा ऐवज लंपास; धर्माबाद तालुक्यातील घटना

नांदेड : पीग्मी व फायनान्सचे पैसे जमा करुन आपल्या घराकडे परत निघालेल्या पिग्मी एजंटला रस्त्यात अडवून त्याला जबर मारहाण करण्यात आली. एवढेच नाही तर त्याच्या जवळील रोख 80 हजार रुपये व तीन मोबाईल असा 95 हजार रुपयांचा ऐवज जबरीने चोरुन नेला. ही घटना धर्माबाद ते येताळा रस्त्यावर दमन्ना गऊमोड यांच्या शेताजवळ मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी धर्माबाद पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की समराळा तालुका धर्माबाद येथील रामप्रसाद राजन्ना गुजेवार (वय 36) हे पिग्मी एजंट धर्माबाद शहरातून पिग्मी व फायनान्स कलेक्शन करुन ते नेहमीप्रमाणे आपल्या बॅगमध्ये रक्कम ठेवून दुचाकीवरुन गावाकडे निघाले. त्यांची दुचाकी धर्माबाद ते येताळा रस्त्यावर असलेल्या दमन्ना यांच्या शेताजवळ येताच त्यांचा पाठलाग करणाऱ्या अनोळखी तिघांनी त्यांना रस्त्यात अडविले. त्यांना खाली पाडून जबर मारहाण करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या बॅगमधील रोख ऐंशी हजार रुपये व त्यांच्या जवळील पंधरा हजार रुपये किंमतीचे तीन मोबाईल असा एकूण 95 हजार रुपयांचा ऐवज जबरीने चोरुन नेला. हेही वाचा - बहीण- भावाच्या प्रेमाचा दोर, शिमग्याचा हार; इंटरनेट काळातही माहेरवासिनीचे भावाच्या वाटेकडे लक्ष या घटनेनंतर हे तिन्ही चोरटे दुचाकीवरुन पसार झाले. भयभीत झालेल्या रामप्रसाद गुजेवार याने धर्माबाद पोलिस ठाणे गाठले. घडलेला प्रकार पोलिस निरीक्षक सोहन माच्छरे यांना सांगितला. यानंतर पोलिसांनीही त्याला सोबत घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा केल्यानंतर रामप्रसाद गुजेवार याच्या फिर्यादीवरुन धर्माबाद पोलिस ठाण्यात अनोळखी तीन चोरट्यांविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक श्री कते करत आहेत. तामसा येथे सव्वादोन लाखाची घरफोडी बाबु चव्‍हाण राहणार शिवाजीनगर तामसा तालुका हदगाव हे पुणे येथे आपल्या घराला कुलूप लावून गेले होते. याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी ता. २२ मार्च ते ता. २३ मार्चच्या सुमारास त्यांचे अज्ञात चोरट्यांनी घर फोडले. कपाटातील सोन्या- चांदीचे दागिने व नगदी रुपये असा एकूण दोन लाख दहा हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. बाबू चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरुन तामसा पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री उजगरे करत आहेत.

