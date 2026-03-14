Nanded News: देवस्थानच्या जमिनीत विनापरवानी गहू पेरला, काढणीवेळी प्रशासन आले कारवाईला; २ महिला तलाठ्यांना दोरीनं बांधून मारहाण

नांदेड: माहूर तालुक्यातील वाई बाजार महसूल मंडळातील मच्छिंद्र पार्डी येथील देवस्थानाच्या शासन ताब्यातील जमिनीतून गहू काढणी करत असताना पाहणीस गेलेल्या दोन महिला तलाठी व एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर हल्ला झाल्याची घटना शुक्रवार (ता.१३ मार्च) सायंकाळी ६ ते ८ वाजताच्या दरम्यान घडली..संशयित आरोपी इतक्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी चक्क महिला कर्मचारी पोलिसांना नायलॉन दोरीने बांधून त्यांचे मोबाईल काढून घेतले होते,या प्रकरणी चार जणांविरुद्ध सिंदखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार,माहूर तालुक्यातील मच्छींद्र पार्डी येथील शेत सर्वे क्रमांक २ ही मारोती देवस्थान ईनाम नावावर असलेली जमीन शासन ताब्यात आहे.या जमिनीत काही व्यक्तींनी लिलाव प्रक्रिया न करता गहू पेरणी केल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानुसार तहसीलदारांच्या आदेशानुसार तलाठी सज्जा मच्छींद्र पार्डी च्या व लगतच्या सज्जातील एक अशा दोन महिला तलाठी घटनास्थळावर पाहणीसाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या सोबत सिंदखेड पोलीस स्टेशनचे एक पोलीस कर्मचारी देखील उपस्थित होते..सदर पथक सायंकाळी अंदाजे ६.४० वाजता शेतात पोहोचले असता तेथे गहू काढणी सुरू असल्याचे आढळून आले.यावेळी उपस्थित असलेल्या अश्विनी भिमराव मुनेश्वर,भिमराव मुनेश्वर,निलश्री भिमराव मुनेश्वर व धनराज भिमराव मुनेश्वर यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची भाषा करत शिवीगाळ केली.तसेच नायलॉनच्या दोरीने त्यांना वेढा घालून बांधून टाकून अटकाव करत थापड-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..दरम्यान, संशयित आरोपींना महसूल कर्मचारी येणार असल्याची माहिती आधीच मिळाल्याने नायलॉन दोरी,कोयते व काठ्या आदी घातक साहित्य आणून ठेवले होते,कर्मचाऱ्यांना बांधून ठेवल्याची माहिती तहसीलदार अभिजीत जगताप व सिंदखेड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर यांना मिळाल्या नंतर त्यांनी घटनास्थळावर पोहोचताच आरोपींनी कर्मचाऱ्यांना कोयत्याने जीवे मारण्याची धमकी देत अंधाराचा फायदा घेऊन तेथून पळ केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची सुटका करून घेतली.या प्रकरणी मच्छिंद्र पार्डी सज्जाच्या तलाठी यांच्या फिर्यादी वरून भिमराव मुनेश्वर,धनराज भिमराव मुनेश्वर,अश्विनी भिमराव मुनेश्वर, निलश्री भिमराव मुनेश्वर (रा.मच्छींद्र पार्डी, ह.मु.पुसद जि.यवतमाळ) यांच्याविरुद्ध शासकीय कर्तव्य बजावताना फौजदारी बळाचा चा वापर, चुकीच्या पद्धतीने व्यक्तींना बंदिस्त ठेवणे,शांतता भंग करणे इत्यादी भारतीय न्याय संहिता मधील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. दरम्यान या घटने संदर्भात अभिजीत जगताप यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी या घटनेला अधिकृत दुजोरा दिली..लगेच गहू उगवला नसेल ना?मच्छिंद्र पार्टी शिवारातील गट क्रमांक दोन मारुती मंदिर देवस्थानाची जमीन शासन खाती जमा आहेत दरवर्षीच्या जमिनीचा तहसील कार्यालयाकडून लिलाव केला जातो, गावातील काही गैर अर्जदार मंडळी ही जमीन त्यांची असल्याचे सांगतात असा वाद मागील अनेक वर्षापासून सुरू आहे.यावर्षी तहसील कार्यालयाकडून त्या जमिनीचे लिलाव आयोजित करण्यात आले होते,मात्र जमिनीवर हक्क सांगणारे त्रास देतात म्हणून त्यांच्या भीतीपोटी लिलाव मध्ये बोरी लावून हे जमीन घेण्यास कोणीही पुढे आलं नाही.अशा परिस्थितीत समाजात त्यांनी रब्बी हंगामात त्या शेतात गहू पेरणी केली होती. लगेच उगवला नसेल ना? कारण जवळपास तीन महिन्यापासून पीक पेरणीची प्रक्रिया सुरू असताना महसूल विभाग काय करत होतं? हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.वेळीच संबंधितांना नोटीस बजावून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली असती तर आज महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली नसती हे ही तितकेच खरे..महिला कर्मचाऱ्यांना धोकादायक मोहिमांवर पाठविणे योग्य का?दरम्यान,या घटनेनंतर प्रशासनाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.नेमके वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काय साध्य करायचे आहे,असा सवाल स्थानिक स्तरावर उपस्थित होत आहे. विशेषत: महिला कर्मचाऱ्यांना अशा संवेदनशील व संभाव्य तणावग्रस्त ठिकाणी पाठविणे कितपत योग्य आहे,याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.एखादी अनुचित घटना घडली असती तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणावर आली असती, असा सवालही व्यक्त होत आहे.तसेच तालुक्यातील वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठीही तहसीलदारांनी महिला तलाठ्यांना वेळी अवेळी अनेक संवेदनशील ठिकाणी पाठविल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी,अशी मागणी व्यक्त होत आहे.