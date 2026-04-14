Nanded News: काय सांगावं बाबा, पाण्यासाठी लय हाल व्हायले; पाणी मिळणं मुश्कील झालंय; माहूरच्या पानोळा, पाचुंदा येथे वणवण भटकंती

माहूर: काय सांगावं बाबा, पाण्यासाठी लय हाल व्हायले आमचे...सकाळपासून घागर घेऊन हिंडावं लागतं, विहिरीवर गेलं तर तिथं बी पाणी नाही, घरचं कामधंदा सोडून आम्हाला पाण्यासाठीच वणवण भटकंती करावी लागत हाय. लेकराबाळांना पाजायला बी पाणी मिळणं मुश्कील झालंय. सरकारनं आमच्याकडं लक्ष द्यावं, नाहीतर अजून आमचं लय हाल होतील. मायबाप सरकारने काय नाही दिलं तरी चालल, पाणी पाजलं तेवढंच उपकार होईल, अशी पाणीबाणीची व्यथा पाचुंदा येथील एका वृद्ध महिलेने 'सकाळ'कडे व्यक्त केली..उन्हाळ्याची चाहूल लागताच माहूर तालुक्यातील पानोळा आणि पाचुंदा परिसरात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. नळ योजनेचे पाणी वेळेवर येत नाही आणि विहिरींनी तळ गाठल्याने येथील महिला-पुरुषांना पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या टंचाईबाबत बोलताना ग्रामस्थांनी संताप आणि हतबलता व्यक्त केली. 'गावात नळ तर हाय पण पाणी काय येत नाही, साहेब लोक येतात, बघून जातात, पण पाण्याची सोय काय करत नाहीत. शेतातल्या विहिरी बी आटल्यात. जनावरांना काय पाजावं हा प्रश्न पडलाय. आम्हाला आता हे सहन होईना गेलंय. लवकर जर टँकर चालू नाही केला किंवा पाण्याचा प्रश्न नाही सोडवला तर आम्ही काय करायचं? आमच्या जिवाची काही किंमत हाय का नाही? लांबून पाणी आणावं लागतंय. आमची साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय बी शासन करू शकत नसेल तर काय उपयोग?' अशी हतबलता ऐकायला मिळाली..रखरखत्या उन्हात करावी लागते पायपीटपाचुंदा गावातील विहिरीला बोरवाडीवरून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, वारंवार मागणी केल्यानंतरही पाणीपुरवठा करण्यासाठी विद्युत रोहित्र उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना वीजपुरवठ्याअभावी प्रभावित होत आहे. पाचुंदा येथे जल जीवन योजना मंजूर आहे, परंतु काम अर्धवट राहिल्याने येथील महिलांना रखरखत्या उन्हात विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे. पानोळा येथील आदिवासी वस्तीला पाणीपुरवठा नसल्याने दोन किलोमीटर अंतरावरील शेतातील एका विहिरीवरून महिलांना पाणी आणावे लागत आहे.टंचाईमुळे जनजीवन विस्कळितपाणीटंचाईमुळे जनजीवन विस्कळित झाले. पानोळा गावातील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी रात्र जागून काढावी लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही या ठिकाणी अद्याप टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला नाही. तातडीने उपाययोजना न केल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला..वाढत्या तापमानामुळे आणखी चिंतातालुक्यात ६२ ग्रामपंचायतींपैकी अधिक गावांत पाणीटंचाई असून, त्या गावांमध्ये ७ विहिरी अधिग्रहित व एका ठिकाणी टँकरचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. पाणीटंचाई आराखडे सध्या कागदावर प्रवास करत असून, प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात त्यांच्याही निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.महिलांची वणवण, प्रशासन मूग गिळूनवानोळा महसूल मंडळातील अनेक गावांमध्ये पाण्यासाठी महिलांची वणवण सुरू आहे. ग्रामीण भागातील हळूहळू पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एवढा गंभीर बनलेला असताना प्रशासन मात्र मूग गिळून आहे.."माहूर तालुक्यातील ७ गावांमध्ये विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. पानोळा गावासाठी टँकर मंजुरीचा प्रस्ताव असून, तालुक्याचा टंचाई आराखडा सादर करण्यात आलेला आहे."-ज्ञानेश्वर टाकरस, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, माहूर"जल जीवन मिशन अंतर्गत तालुक्यात ५१ कामे मंजूर आहेत, त्यापैकी ईवळेश्वर येथील योजना हस्तांतर झालेली आहे. निधीअभावी पाणीपुरवठा योजनेची कामे बंद आहेत."-प्रमोद बनसोड, उपअभियंता, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा, उपविभाग माहूर."जल जीवन मिशनअंतर्गत करंजी येथे पाणीपुरवठा योजनेचे पाइपलाइन, टाकी बांधकाम, विहीर खोलीकरण आदी कामे अर्धवट आहेत. झालेल्या कामाची बिले उचलून कंत्राटदाराने कामे अर्धवट सोडून दिली. आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर आता आमचे फोनसुद्धा घेत नाही."-संदीप सिद्धेवार, उपसरपंच, करंजी.