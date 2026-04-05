Maahur Datta Peeth: माहूरच्या श्री दत्त शिखर संस्थानचे ३१ वे महंत म्हणून डॉ. धनेश्वर उर्फ योगी शाम भारती महाराज विराजमान; ईश्वर चिठ्ठीद्वारे तिहेरी निवड, भक्तांत उत्साह

माहूर : राज्यभर प्रसिद्ध असलेले नांदेड जिल्ह्यातील पवित्र देव भूमी माहूरगडावरील श्री दत्त शिखर संस्थानच्या महंत पदी डॉ.धनेश्वर भारती ऊर्फ योगी शाम भारती महाराज यांची ३१ सावे महंत म्हणून निवड करण्यात आली आहे.धार्मिक परंपरेनुसार झालेल्या या निवडीमुळे दत्त संप्रदायातील भक्तांमध्ये समाधान आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.महंत परंपरेतील ३० सावे महंत परमपूज्य मधुसूदन भारती महाराज यांना काल (ता.५) रोजी देवाज्ञा झाली,त्या पार्श्वभूमीवर परंपरेनुसार प्रारंभी गादीवर महंतांची निवड करावी लागते डॉ.धनेश्वर भारती उर्फ योगी शाम महाराज भारती यांची निवड करण्यात आली आहे.ईश्वर चिठ्ठी द्वारे सलग तिन्ही वेळा त्यांची निवड झाल्याने ही निवड दैवी संकेत मानली जात असून तत्पश्चात महंत श्री मधुसूदन भारती यांचे पार्थिव देहावर अंतिम संस्कार पार पडले..संस्थानाच्या गादीवर नव्याने विराजमान होताना बाल योगी शाम भारती यांनी अध्यात्म,सेवा आणि परंपरेचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला.धार्मिक परंपरेनुसार झालेल्या या निवडीमुळे दत्त संप्रदायातील भक्तांमध्ये समाधान आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.दत्त शिखर संस्थान हे श्रद्धा आणि भक्तीचे केंद्र मानले जाते.येथे दरवर्षी हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात.अशा या पवित्र गादीची जबाबदारी स्वीकारणे ही मोठी आध्यात्मिक परंपरा असल्याचे मानले जाते.योगी शाम भारती हे साधेपणा,भक्तीभाव आणि आध्यात्मिक चिंतनासाठी ओळखले जातात.त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानातील धार्मिक परंपरा अधिक बळकट होतील,तसेच भक्तांना आध्यात्मिक दिशा मिळेल,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.दरम्यान,त्यांच्या निवडीबद्दल विविध संत-महंत,मान्यवर तसेच भाविकांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून परमपूज्य महंत शाम महाराज आनंद भारती यांच्यावर दत्तगुरूंची कृपा झाल्याचे मानले जात आहे.या निवडीबद्दल भक्तगण व परिसरातील नागरिकांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून पुढील काळात संस्थेच्या धार्मिक व आध्यात्मिक कार्याला अधिक बळ मिळेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे..श्री दत्त शिखर संस्थान माहूर महंत परंपराअ.क्र. परमपूज्य महंत इ.स.पिठावरील आरूढ वर्ष१.परमपूज्य शामसुंदरजी भारती ७५९२.परमपूज्य मुकुंदजी भारती १२५९३.परमपूज्य नरसिंगजी भारती १२९०४.परमपूज्य पीरपरमानंद भारती १२३१५.परमपूज्य मानजी भारती १३५२६.परमपूज्य महेराजी भारती १३६५७.परमपूज्य हरिहर भारती १४०५८.परमपूज्य गंगाजी भारती १४४१९.परमपूज्य परमानंदजी भारती १४७११०.परमपूज्य देवजी भारती १५१५११.परमपूज्य विश्वेश्वरजी भारती १५४८१२.परमपूज्य चिंतामनजी भारती १५७३१३.परमपूज्य सदानंदजी भारती १५८६१४.परमपूज्य गणेशजी भारती १६०५१५.परमपूज्य प्रयागजी भारती १६३५१६.परमपूज्य शंकरजी भारती १६५०१७.परमपूज्य केशवजी १६७११८.परमपूज्य गोपालजी भारती १६८२१९.परमपूज्य विष्णूजी भारती १६८८२०.परमपूज्य आनंदजी भारती १६९५२१.परमपूज्य कामेश्वरजी भारती १७३५२२.परमपूज्य दत्ताजी भारती १७७२२३.परमपूज्य नागार्जुनजी भारती १७८९२४.परमपूज्य मानकरजी भारती१८२६२५.परमपूज्य सुंदरजी भारती १८३३२६.परमपूज्य संतोषजी भारती १८४७२७.परमपूज्य गोविंदजी भारती १९०१२८.परमपूज्य दत्तरामजी भारती १९०७२९.परमपूज्य अच्युतजी भारती १९६३३०.परमपूज्य मधुसुदनजी भारती १९७८३१ परमपूज्य योगी श्याम भारती २०२६ पासूनश्री दत्त शिखर माहूर गडचे ३१सावे महंत श्श्री.डॉ.धनेश्वर भारती उर्फ योगी शाम भारती महाराज परंपरागत गादीवर सर्व धार्मिक विधि करून विराजमान....