नांदेड

Nanded Waghala Elections: नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ‘घड्याळी’चा गजर ‘दोन’वरच थांबला;आमदार चिखलीकरांचे स्वप्न मिळाले धुळीस!

Maharashtra civic elections show decline of NCP: नांदेड महापालिकेत राष्ट्रवादीला धक्का; चिखलीकरांचे स्वप्न धुळीस
Nanded-Waghala Elections: NCP Fails to Make Impact

Nanded-Waghala Elections: NCP Fails to Make Impact

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, पक्षाचा ‘घड्याळी’चा गजर अवघ्या दोन जागांवरच थांबला आहे. महापालिकेत थेट सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या स्थानिक नेते तथा आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांची महत्त्वाकांक्षा निकालातून धुळीस मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
NCP
political
Municipal election

Related Stories

No stories found.