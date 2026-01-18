Nanded Waghala Elections: नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ‘घड्याळी’चा गजर ‘दोन’वरच थांबला;आमदार चिखलीकरांचे स्वप्न मिळाले धुळीस!

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, पक्षाचा ‘घड्याळी’चा गजर अवघ्या दोन जागांवरच थांबला आहे. महापालिकेत थेट सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या स्थानिक नेते तथा आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांची महत्त्वाकांक्षा निकालातून धुळीस मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.या निवडणुकीत नांदेड दक्षिण विधानसभा क्षेत्रातील प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात युती झाली होती. मात्र, युती करून लढत असतानाही अपेक्षित यश मिळविण्यात दोन्ही पक्ष अपयशी ठरले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण निवडणुकीची जबाबदारी आमदार चिखलीकर यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली होती. .उमेदवारनिश्चितीपासून प्रचाराचे नियोजन, सभा, बैठका आणि रणनीती ठरविण्यापर्यंत सर्व सूत्रे त्यांच्या हातात होती. प्रचारकाळात आमदार चिखलीकर आणि भाजपचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली होती. आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिप्पणी आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी दोन्ही नेत्यांनी सोडली नाही. त्यामुळे ही निवडणूक जणू दोन दिग्गजांमधील प्रतिष्ठेची लढाई ठरली होती. .मात्र, निकालानंतर चित्र पूर्णपणे बदलले. ‘गरज पडली तरी भाजपची साथ घेणार नाही, इतर पर्यायांचा विचार करेन’, असे ठामपणे सांगणाऱ्या आमदार चिखलीकरांना अखेर अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय ताकदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकंदरित, मोठ्या अपेक्षा, आक्रमक प्रचार आणि युती असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस नांदेड महापालिकेत पूर्णतः अपयशी ठरली असून, ‘घड्याळी’चा आवाज दोन प्रभागांपुरताच मर्यादित राहिला..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...इतिहासाचीच पुनरावृत्ती यापूर्वीही नांदेडमहापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये आमदार चिखलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीला फारसे यश मिळाले नव्हते. यावेळी मात्र परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; पण इतिहासाचीच पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून आले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे आणि त्यांची कन्या तथा मंत्री अदिती तटकरे यांची एक प्रचारसभा नांदेडमध्ये झाली होती. मात्र, विशेष प्रभाव मतदारांवर पडू शकला नाही. उलट पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेडच्या प्रचाराकडे पाठ फिरविल्याचा फटका अधिक बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.