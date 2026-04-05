Nanded News: थकीत रॉयल्टीप्रकरणी मारतळा परिसरात कारवाई; पाच स्टोन क्रशरला; ठोकले सील

मारतळा: परिसरातील स्टोन क्रशर चालकांनी रॉयल्टीपेक्षा जादा दगड उत्खनन करूनही मार्चअखेर रॉयल्टी थकवून नियमभंग केला. या प्रकरणी महसूल प्रशासनाने कारवाई करत मारतळा येथील तीन व वाळकी बुद्रुक येथील दोन अशा पाच क्रशरना सील ठोकून दंडात्मक कारवाईसाठी नोटीस दिल्याची माहिती ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (ता. ४) दिली..संबंधित स्टोन क्रशर चालकांकडून दगड खदाणीतून रॉयल्टीपेक्षा जादा प्रमाणात दगड गौण खनिज उचल करून नियमभंग करत निर्धारित वेळेत रॉयल्टी भरणा न करता उत्खनन केल्याचे दिसून येते, त्यासाठी या खदाणीची इटीएस मोजणी करण्याची मागणी होत आहे..महसूल विभागाच्या पथकाने ही अनियमितता उघडकीस आणली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मारतळा शिवारातील तीन, तर वाळकी बुद्रुक येथील दोन अशा पाच स्टोन क्रशरवर निर्धारित वेळेत रॉयल्टी न भरता थकवल्याबद्दल कारवाई केली.तसेच दंडात्मक कारवाईची नोटीस व सील ठोकल्याच्या कारवाईमुळे परिसरातील इतर खनिज व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे..प्रशासनाकडून पुढील काळात अशाच प्रकारच्या तपासण्या अधिक कडक करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. शासनाच्या नियमांनुसार खनिज उत्खनन व रॉयल्टी भरणे बंधनकारक असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंडळ अधिकारी शिवकांता पवार यांनी सांगितले..तहसीलदारांनी बैठक घेऊनही प्रतिसाद नाहीमागील रविवारी (ता. २९) सुटीच्या दिवशीही मारतळा येथील तलाठी कार्यालयात परिसरातील क्रशर मालक, तहसीलदार व महसूल अधिकारी यांची बैठक घेऊन मार्च एंडिंगपूर्वीच आपल्याकडील थकीत रॉयल्टी भरण्यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. पाच स्टोन क्रशर चालकांनी खुद्द तहसीलदारांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे.