नांदेड

Nanded News: थकीत रॉयल्टीप्रकरणी मारतळा परिसरात कारवाई; पाच स्टोन क्रशरला; ठोकले सील

Action Against Stone Crushers in Maratla: मारतळा परिसरातील पाच स्टोन क्रशरवर थकीत रॉयल्टी प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. महसूल प्रशासनाने नियमभंग करणाऱ्या क्रशरला सील ठोकून दंडात्मक नोटीस दिली आहे.
Nanded News

Nanded News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारतळा: परिसरातील स्टोन क्रशर चालकांनी रॉयल्टीपेक्षा जादा दगड उत्खनन करूनही मार्चअखेर रॉयल्टी थकवून नियमभंग केला. या प्रकरणी महसूल प्रशासनाने कारवाई करत मारतळा येथील तीन व वाळकी बुद्रुक येथील दोन अशा पाच क्रशरना सील ठोकून दंडात्मक कारवाईसाठी नोटीस दिल्याची माहिती ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (ता. ४) दिली.

Loading content, please wait...
Nanded

