राज्यातील एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलू नयेत- आंबेडरवादी मिशनचे दीपक कदम

नांदेड : राज्यात ता. 14 मार्च रोजी होणाऱ्या एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुन्हा तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कोरोनाचे कारण देऊन या परीक्षा पुढे ढकलल्या असल्या तरी मराठा आरक्षण निर्णयाचा दबाव शासनावर असल्यामुळे वारंवार परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत. हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही. तसेच एमपीएससीने तात्काळ परीक्षा घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा असे आवाहन आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख दीपक कदम यांनी केले आहे. सन 2020 मध्ये यूपीएससी राष्ट्रीय स्तराच्या पूर्व व मुख्य परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत. यूपीएससी- 2020 मुख्य परीक्षा निकाल प्रतीक्षेत आहे. विद्यार्थी मुलाखतीची तयारी करीत आहेत आणि एमपीएससी- 2020 ची पूर्व परीक्षा अजून झाली नाही. यूपीएससी पूर्व व मुख्य परीक्षा कोरोनाच्या भर उद्रेकात होऊ शकते, तर मग एमपीएससी का घेतल्या जात नाही असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर पडला आहे. हेही वाचा - विशेष बातमी : पाकिस्तानातून आलेली गीता सध्या परभणीत घेतेय सांकेतिक भाषेचे शिक्षण मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यशासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही असे असले तरी परीक्षा घ्याव्यात व त्याचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून घेता येतील. सरकारने मराठा आरक्षण विषयक धोरण पुढे करुन थोपवून धरु नये. कोरोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससीच्या धरसोड निर्णयक्षमतेमुळे आर्थिक संकटात टाकले आहे. विद्यार्थ्यांमधून असंतोष उद्रेक होण्याची वाट न पाहता शासनाने एमपीएससी परीक्षा वेळेत घ्याव्यात आणि आगामी वर्षाच्या जाहिराती पण द्याव्यात असे आवाहन दीपक कदम यांनी केले आहे.



Web Title: MPSC exams in the state should not be postponed Deepak Kadam of Ambedkarite Mission nanded news