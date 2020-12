महावितरण : एक गाव- एक दिवस अभियानाचे आमदार मोहन हंबर्डे यांनी केले कौतूक

नांदेड : गावातील विजेच्या सर्व समस्यांचा निपटारा एकाच दिवशी करून ग्राहकाला सार्वोभौम मानून एक गाव एक दिवस ही संकल्पना नांदेड परिमंडळाच्या अंतर्गत गेल्या दोन महिण्यांपासून उत्साहात राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कल्हाळ या गावी राबविण्यात आले. वीज ग्राहकांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण त्यांच्या उपस्थितीतच झाल्याने एक गाव एक दिवस या अभियानाचे त्यांनी कौतूक केले. महावितरणच्या वतीने ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याच्या हेतूने लॉकडाऊन संपल्यानंतर गेल्या दोन महिण्यांपासून एक गाव एक दिवस या अभियानाने जोर पकडला असून आता लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख उपस्थितीत वीजग्राहकांच्या समस्या सोडविण्याचे काम सुरू केले आहे. या अभियाना अंतर्गत आज (ता. ११ डिसेंबर) एमआयडीसी उपविभागांतर्गत येणाऱ्या मौजे कल्हाळ येथे आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या उपस्थितीत देखभाल दुरूस्तीची कामे करण्यात आली. त्याचबरोबर वीजबिलांबाबत असलेल्या तक्रारींचे जागेवरच निराकरण करण्यात आले. एक गाव एक दिवस यासारखे अभियान सातत्याने राबविण्यात यावे दहा ग्रामस्थांकडून नवीन वीज पुरवठयासाठी फॉर्म भरून घेवून त्यांना ताबडतोब वीजमीटर उपलब्ध करून देवून वीज पुरवठा सुरू करून देण्यात आला. वीजबिलांच्या रांगेतून वीजग्राहकांची सुटका व्हावी यासाठी उपस्थित ग्रामस्थांना महावितरणने वीजबिल भरण्यासाठी ऑनलाईन पघ्दतीने उपलब्ध करून दिलेल्या विविध पर्यायांचा वापर कसा करावा याबाबतही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी आमदार श्री हंबर्डे यांनी महावितरणच्या तत्परतेचे कौतूक करत ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी एक गाव एक दिवस यासारखे अभियान सातत्याने राबविण्यात यावे अशा सुचना दिल्या. त्याचबरोबर ग्रामस्थांनीही महावितरणला सहकार्य करावे असे आवाहनही केले. याप्रसंगी नांदेड शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता जे. एल. चव्हाण, एमआयडीसी उपविभागांच्या उपकार्यकारी अभियंता श्रीमती पिलंगवाड तसेच लेखा विभागाचे कर्मचारी, जनमित्र तसेच कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते यांच्या संकल्पनेतून उपक्रम ग्रामीण भागात सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीजयंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती तसेच प्रत्यक्ष गावातच नवीन वीजजोडणी उपलब्ध करून देणे आणि वीजबिल व मीटर रिडींग संदर्भात असलेल्या तक्रारींचे जागेवरच निराकरण करणे यासाठी महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण मराठवाडा विभागामध्ये राबविण्यात येत आहे. वीज ग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा करणे, वितरण प्रणालीची नियमीतपणे देखभाल दुरूस्ती करणे, नवीन वीजपुरवठा देणे, वीज देयकांच्या तक्रारींचे निवारण करून नियमीतपणे भरणा करून घेणे अशा प्रकारची कामे एकाच दिवशी करून घेतली जात आहेत. देखभाल दुरूस्तीच्या कामात आणि वीजदेयक वसुलीत ग्रामस्थ् सहभागी यासाठी संबंधीत गावातील व वॉर्डामधील लोकप्रतिनीधी तसेच वीजग्राहकांशी उपक्रम राबविण्यापुर्वी संवाद साधून त्याच्या समस्या जाणून घेण्याचे काम संबंधीत शाखा कार्यालयाचे अभियंता व जनमित्रांच्या वतीने केले जात आहे. नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता डी. व्ही. पडळकर, नांदेड मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संतोष वहाणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रत्यक्ष अधिकारी या अभियानात सहभागी झाल्यामुळे कर्मचारी व ग्रामस्थांमध्ये मध्ये उत्साह निर्माण होत असून परिणामी देखभाल दुरूस्तीच्या कामात आणि वीजदेयक वसुलीत ग्रामस्थ् सहभागी होत आहेत.

