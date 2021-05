मुदखेडचे सीओ कापरे इंदापूर तर त्यांच्या जागी वडवणीचे प्रशांत पाटील

By

मुदखेड (जिल्हा नांदेड) : मुदखेड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रामराजे कापरे ( Co Ramjaje kapre) यांची प्रशासकीय कारणावरुन पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर नगरपालिकेत बदली (Indapur nagarparishad) करण्यात आली असल्याचे आदेश नगर विकास विभागाचे अवल सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांच्या स्वाक्षरीने बुधवारी (ता. १९) मे काढण्यात आले आहेत. तर मुदखेड नगरपालिकेचे नूतन मुख्याधिकारी म्हणून बीड जिल्ह्यातील वडवणी नगरपंचायत येथून प्रशांत पाटील यांची शासनाने येथे नियुक्ती केली आहे. (Mudkhed's- CO- Kapare- Indapur- replaced- by Vadvani's- Prashant- Patil)

त्या अनुषंगाने शुक्रवारी ( ता. २१ ) मुदखेड पालिकेचा पदभार नूतन मुख्याधिकारी प्रशांत पाटील यांनी स्वीकारला आहे. नूतन मुख्याधिकारी प्रशांत पाटील यांना वडवणी नगरपंचायतच्या कामकाजाचा एक वर्षाचा तर माजलगाव नगरपालिकेचा तीन महिन्याच्या कामकाजाचा अनुभव असल्याचे समजते.

हेही वाचा - डोळ्यांत दोन थेंब टाकल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत ऑक्सिजन पातळी 83 वरुन 95 पर्यंत वाढते, असा या औषधाचा जलवा आहे.

मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांनी मुदखेड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी पदाची सूत्रे जून २०१८ मध्ये हाती घेतली होती. जवळपास तीन वर्षे त्यांनी येथील नगरपालिकेचा कारभार जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक व शहरवासीयांना विश्वासात घेऊन यशस्वीपणे सांभाळला होता.

त्यांच्या कार्यकाळात शहरात पाणीपुरवठा योजना, बैल बाजार येथील पाण्याच्या टाकीचा प्रलंबित प्रश्न व मारोती मंदिर परिसरात प्रलंबित असलेले काम त्यांनी मार्गी लावले. कोरोना काळामध्ये देखील त्यांनी कुशलतेने शहरातील परिस्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाताळली होती. एक कुशल युवा मुख्याधिकारी म्हणून त्यांनी येथील पालिकेचा कारभार चांगल्या प्रकारे सांभाळला असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांच्या बदलीच्या निमित्ताने दिली.

नागरिकांच्या प्रलंबित कामांना प्राधान्य देणार- मुख्याधिकारी पाटील

मुदखेड पालिकेचा पदभार मी स्वीकारला असून माझ्या कार्य काळामध्ये मुदखेड पालिकेमध्ये मुदखेड शहरवासीयांची असलेली प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लावणार असल्याचे सकाळशी बोलताना नूतन मुख्याधिकारी प्रशांत पाटील यांनी सांगितले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे