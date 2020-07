दोन महिण्यानंतर खूनाचा उलगडा... काय आहे प्रकरण वाचा...? 

नांदेड : जुन्या वादातून एकाचा खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह दुसऱ्या ठिकाणी टाकून देणाऱ्या दोघांवर अखेर दोन महिण्यांनी माहूर

पोलिस ठाण्यात खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना ता. २८ एप्रील रोजी दुपारी एकच्या सुमारास उघडकीस आली होती. पोलिस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, पवन भगवान राउत (वय ३०) रा. रुई (ता. माहूर) याचे याच गावातील दिनेश बाबूराव मुरखे (वय ३५)

याच्यासोबत काही दिवसापूर्वी वाद झाला होता. या वादाचा राग मनात धरुन मित्र विनोद काशिनाथ मुरखे (वय ३५) याच्या मदतीने पवन राउत याला

रस्त्यात अडविले. जुन्या वादातून त्याला शिविगाळ केली. एवढेच नाही तर धारधार हत्याराने डोक्यात मारुन त्याला ठार केले होते. यानंतर मित्र विनोद

मुरखे याची मदत घेऊन एका दुचाकीवरुन त्याला दुसऱ्या ठिकाणी नेले. तेथे रस्त्याच्या कडेला एका खड्ड्यामद्ये टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर माहूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. दिनेश मुरखे आणि विनोद मुरखे यांच्यावर खूनाचा गुन्हा मात्र त्याच्या शवविच्छेदन अहवालामधून त्याच्या डोक्यावर जबर मार लागल्याने त्याचा मत्यू झाल्याचा अहवाल पोलिसांना मिळाला. तर इकडे मयताच्या

नातेवाईकांनी पवन राऊतचा खून झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. माहूर पोलिसांनी या प्रकरणी तपास करुन शिवशंकर शेषराव राऊत यांच्या

फिर्यादीवरुन दिनेश मुरखे आणि विनोद मुरखे या दोघांवर माहूर पोलिस ठाण्यात खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पोलिस निरीक्षक एल. व्ही.राख करत आहेत. हेही वाचा - अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर आता बोटीद्वारे करडी नजर बऱ्ह्यामसिंगनगर भागात सव्वा लाखाची घरफोडी नांदेड शहरातील बऱ्ह्यामसिंगनगर भागात राहणाऱअया डाॅ. माया गुणवंत पवार ह्या आपल्या परिवारासह घर बंद करुन बाहेरगावी गेल्या होत्या. त्या

ता. एक जूलै ते सात जूलैच्या दरम्यान बाहेरगावी असल्याची संधी अज्ञात चोरट्यांनी घेतली. त्यांच्या घराच्या मुख्य दाराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला.

चोरट्यांनी बेडरुममधील कपाट फोडून कपाटातील एक लाख २१ हजार ११६ रुपये किंमतीचे पाच तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिणे व नगदी १२ हजार

असा एक लाख २३ हजार ११६ रुपयाचा ऐवज लंपास केला. यावेळी चोरट्यांनी घरातील किंमती सामानाची फेकाफेक करुन नुकसान केले. तीसऱ्या

दिवशी डाॅ. माया पवार ह्या आपल्या परिवारासह घरी परत आल्या. त्यावेळी त्यांना आपल्या घरी चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी घरात जावून

पाहणी केली असता घरातील व कपाटातील सामानांची फेकाफेक केलेली त्यांना दिसली. त्यानंतर त्यांनी उघड्या कपाटात डोकावून पाहिले तर सोन्याचे दागिणे लंपास केल्याचे समजले. विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल त्यांनी लगेच विमानतळ पोलिस ठाणे गाठून घरफोडीची माहिती दिली. यावेळी पोलिस निरीक्षक संजय ननवरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. जाधव

यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले. पंचनामा केला. पोलिसांच्या श्वानाला बोलावून घेतले. मात्र चोरट्यांचा माग नसल्याने श्वान पथकाला माघारी

खाली हात परतावे लागले. डाॅ. माया पवार यांच्या फिर्यादीवरुन विमानतळ पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध शनिवारी (ता. चार) घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. जाधव करत आहेत.



