Nanded: हेडगेवार चौकात अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी; नायगावात उड्डाणपूल उभारावा, पोलिसांची नियुक्ती करण्याची मागणी

नायगाव: नांदेड–हैदराबाद महामार्गावरील नायगाव शहरातील प्रमुख हेडगेवार चौकात वाढत्या अतिक्रमणामुळे शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. वारंवार होणाऱ्या या समस्येमुळे नागरिकांनी अतिक्रमण हटवून उड्डाणपूल उभारण्याची तसेच वाहतूक पोलिसांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे..हेडगेवार चौक हा नायगाव शहराचा मुख्य प्रवेशद्वार असून नांदेड–हैदराबाद महामार्ग याच चौकातून जातो. त्यामुळे येथे दिवसभर वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. मात्र चौकाच्या चारही बाजूंनी झालेल्या अतिक्रमणामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे..हातगाडे, लहान व्यावसायिक, पानटपऱ्या व हॉटेलांसमोर उभी राहणारी दुचाकी वाहने, तसेच नायगाव–नरसी मार्गावरील प्रवासी ऑटो याच ठिकाणी थांबत असल्याने वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास हेडगेवार चौकात अचानक वाहतूक कोंडी झाली. काही वेळातच चौक पूर्णपणे जाम झाला आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. त्यामुळे नागरिकांना बराच वेळ खोळंबून राहावे लागले..Latur: ‘केमिस्ट्री’चे दोन प्राध्यापक रडारवर?; लातूर शहरामध्ये ‘सीबीआय’च्या दोन पथकांचा मुक्काम.वाहतूक पोलिसांच्या नियुक्तीची मागणीहेडगेवार चौक अतिक्रमणमुक्त करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी, बांधकाम विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे निवेदने दिली आहेत. तसेच दैनिक सकाळनेही वेळोवेळी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. तरीही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून या चौकात कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी आणि वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..Coach Gurpreet Maras: स्वप्न राहिले अपूर्ण, शिष्य करताहेत पूर्ण; माजी बुद्धिबळपटू व प्रशिक्षक गुरप्रीतसिंग घडवितोय भविष्यातील तारे.उड्डाणपुलाची गरजनांदेड–हैदराबाद महामार्गावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेता हेडगेवार चौकातील अतिक्रमणे तातडीने हटविणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित बांधकाम विभागाकडून अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.