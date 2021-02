नांदेड : कत्तलीसाठी घेवून जाणाऱ्या २४ बैलांना इतवारा पोलिसांमुळे मिळाले जिवदान

नांदेड : परराज्यातुन कत्तलीसाठी शहरातील खुदबेनगर परिसरात उभे असलेल्या दोन आयचर ट्रकमधील २७ बैलांची अवैधरित्या कत्तल करण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या जनावरांना पोलिसांमुळे जिवदान मिळाले. यामध्ये ग्रामीण पोलिसांनी सहा जणांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केल्याची घटना रविवारी ( ता. १४ ) फेब्रुवारी रोजी घडली. ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाला गुप्त माहितीद्वारे माहिती मिळताच ग्रामिण पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने खुदबेनगर परिसरात परराज्यातुन कत्तल करुन मांस विक्रिसाठी काही गोवंशाची जनावरे कत्तल करण्याच्या उद्देशाने आणल्याची माहीती मिळाली. यावेळी नांदेड ग्रामिण पोलिस पथकाने कारवाई करुन कंपाऊंडमध्ये दोन आयचर (एम.एच. २६ बी.ई. २९३७ व एम.एच. २६ बी.ई. २४४६) हे गोवंश जातीच्या जनावारांनी भरलेले दिसुन आले. हेही वाचा - पेट्रोलचा भडका : परभणीत 97. 57 रुपये पेट्रोल लिटर तर डिझेल 87 रुपये या आयचरचे दोन्ही चालक पोलिसांना पहाताच पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या जागेच्या मालकाची चौकशी केली असता त्यांनी व त्यांच्या भागीदाराने गोवंश जातीचे जनावरांची कत्तल करुन मांस विक्रिसाठी आणल्याची पोलिसांना सांगितले. या माहितीवरुन दोन्ही आयचर ग्रामिण पोलिस ठाण्यात आणले असता यात २७ बैल आढळून आले असून त्यातील तिन बैलांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील सर्व आरोपीना तात्काळ अटक करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी विश्व हिंदु परिषदेचे शशिकांत पाटील. गणेश कोकुलवलार, महेश देबडवार, अक्षय पाटील भोयर, गणेश गादेवार, सतीश निलावार यांच्यासह आदींनी जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.



