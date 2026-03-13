Nanded Student Protest

नांदेड

Nanded Student Protest: शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधात नांदेडमध्ये ‘अभाविप’चा विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा

ABVP Leads Student Protest March in Nanded: नांदेडमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक प्रश्नांसाठी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला विरोध, स्पर्धा परीक्षा शुल्क कमी करणे, शिष्यवृत्ती आणि स्टायपेंड वाढवण्याच्या मागण्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडल्या.
नांदेड: राज्यातील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध शैक्षणिक समस्यांकडे शासनाने तातडीने सोडवाव्यात, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नांदेड शाखेच्या वतीने गुरुवारी (ता.१२) पंचवटी हनुमान मंदिर मल्टीपर्पज मैदान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्चात विविध आयटीआय, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये तसेच इतर शैक्षणिक संस्थांमधील शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या.

