नांदेड

Nanded Bribery Case: तीन हजारांची लाच घेताना वैद्यकीय अधिकारी जेरबंद

Medical Officer Caught Accepting Bribe: नांदेड जिल्ह्यातील करखेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याला तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले.
Nanded Bribery Case

Nanded Bribery Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धर्माबाद: येथील करखेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोमेश नागोराव मोरे यांना तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नांदेड पथकाने सोमवारी (ता. तीन) रंगेहाथ पकडले. याच केंद्रातील एका अधिकाऱ्याच्या वार्षिक कार्यमूल्यमापन अहवालावर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांनी लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

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