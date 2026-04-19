Nanded News: अक्षय्य तृतीयेला खरेदीचा उत्साह; आंबा, माठांसह सराफा, वाहन बाजाराला झळाळी

नांदेड: शहरातील बाजारपेठांमध्ये साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला शनिवारी नागरिकांमध्ये खरेदीचा उत्साह दिसून आला. विविध बाजारपेठांत आंबे व माठ खरेदीसाठी नागरिकांची वर्दळ दिसून आली. पारंपरिक श्रद्धेनुसार या दिवशी सोने खरेदीला विशेष महत्त्व असल्याने व रविवारी अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर खरेदीचा शिखर दिवस ठरण्याची शक्यता असून, सराफा बाजारात सोन्याचांदीच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .शिवाय वाहन बाजारातील मोठी रेलचेल राहील, असेही व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दुचाकी, चारचाकी तसेच घर खरेदीसाठीही नागरिक प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.व्यापाऱ्यांनीही सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसा माल उपलब्ध ठेवला असून, ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे बाजारपेठांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. दिवसभर बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग कायम राहण्याची शक्यता आहे..बाजारात विविध प्रकारचे आंबे दाखलबाजारात विविध प्रकारचे आंबे विक्रीसाठी दाखल झाले असून, केशर, दशेरी आणि गावरान आंब्यांना ग्राहकांची विशेष पसंती मिळत आहे. या आंब्यांचे दर प्रतिकिलो १२०, १८० ते २०० रुपये इतके आहेत. हापूस आंब्यांचीही बाजारात चांगली मागणी असून, त्यांच्या किमती दर्जानुसार १२००, १५०० ते १९०० रुपये डझन यादरम्यान आहेत. नांदेडच्या बाजारपेठेत पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण, रत्नागिरी या भागांतून हापूस आंबे दाखल झाले. शिवाय आंध्रा आणि कर्नाटक या राज्यांतूनही विविध आंब्यांची आवक सुरू आहे..६० ते ८० रुपयांना माठाची जोडीअक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने माठ खरेदीलाही मोठे महत्त्व असून, बाजारात माठांची किंमत ६० ते ८० रुपये जोडी इतकी आहे. घरगुती वापर आणि पूजाविधीसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर माठ खरेदी करताना दिसत आहेत..शुभ खरेदी मुहूर्त०९:१८ ते १०:५३ – भूमी, वास्तू व गृहोपयोगी वस्तू खरेदी१०:५३ ते १२:२८ – सुवर्ण, चांदी, भूमी, वाहन खरेदी१४:०३ ते १५:३७ – भूमी, वास्तू, वाहन खरेदी०६:४७ ते २०:१२ – सुवर्ण व गृहोपयोगी वस्तू खरेदी.खरेदीसाठी झुंबडनांदेडच्या बाजारपेठेत सराफा लाइन, वाहन बाजारात खरेदीसाठी रेलचेल दिसून येत आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोने, वाहन, घर, फ्लॅट खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाते. हा मुहूर्त महत्त्वाचा मानला जातो.मूल्य कमी होत नाहीआजच्या मुहूर्तावर दागिने, सोने, चांदी, मालमत्ता, वाहने,घरे खरेदी करतात. असे मानले जाते, की अक्षय्य तृतीयेच्या शुभदिवशी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे मूल्य कधीही कमी होत नाही. अक्षय्य म्हणजे अशा वस्तू ज्या कधीही नष्ट होऊ शकत नाही.