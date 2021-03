नांदेड : थकबाकी वसुलीस गेलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यास मारहाण : गुन्हा दाखल

नांदेड : शहरातील बजरंगनगर परिसरात थकबाकी वसुलीस गेलेले महावितरणचे तंत्रज्ञ रामकृष्ण दासरवाड यांना वीजपुरवठा खंडीत का करतोस असे म्हणत संभाजी माणिकराव डोईवाड याने अर्वाच्च शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली व पाईपने मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यामध्ये संभाजी डोईवाड विरोधात मंगळवारी (ता. १६) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीकडून सध्या थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यात येत आहे. शिवाय आकडे टाकून अवैधरित्या विजेची चोरी करणाऱ्या आरोपींविरूद्ध कारवाई करण्याची धडक मोहीम सुरु आहे. मंगळवारी (ता. १६) तंत्रज्ञ रामकृष्ण दासरवाड, गणेश पांचाळ, गजानन ढोरे, तानाजी शिंदे व युवराज जाधव हे शहरातील बजरंगनगर परिसरात वीजबील वसुली करत असताना वीजग्राहक संभाजी माणिकराव डोईवाड यांच्याकडे थकीत असलेल्या वीज बीलाबाबत गेले होते. अर्वाच्च शिविगाळ करत धक्काबुक्की केली आपली दहा हजार रुपयाची थकबाकी असून ती तत्काळ भरा अन्यथा नियमानुसार वीजपुरवठा तोडावा लागेल अशी विनंती केली असता संभाजी डोईवाड याने तू लाईट कशी कट करतोस ते बघतोच असे म्हणत तंत्रज्ञ श्री दासरवाड यांना अर्वाच्च शिविगाळ करत धक्काबुक्की केली. तसेच पीव्हीसी पाईपने मारण्याचा प्रयत्न केला व जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी सहायक अभियंता नवनीत मानकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन विमानतळ पोलिस ठाण्यात संभाजी डोईवाड याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

