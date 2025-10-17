Nanded Crime : मित्रानेच मित्राचा केला घात! कामगाराचा खून करून मृतदेह फेकला नाल्यात, गाठोडं पाण्यात दिसलं अन्...

नांदेड

Nanded Crime News : बिलोलीतील बेलकोणी बुद्रुक येथे शंकर मोंडेवाड या ४५ वर्षीय कामगाराचा खून करून मृतदेह गाठोड्यात बांधून नाल्यात फेकण्यात आला. घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बिलोली (जि.नांदेड) : बेळकोणी बुद्रुक (ता. बिलोली) येथील शंकर बालन मोंडेवाड (वय ४५) या कामगाराचा खून करून मृतदेह गाठोड्यात बांधून गावाशेजारील नाल्यात (Nanded Crime News) फेकण्यात आला. गुरुवारी (ता. १६) दुपारी ही घटना निदर्शनास आली असून पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.

