Nanded News: दहा टक्के रोख भरा, मगच लिलावात भाग घ्या; तेलंगणातील ठेकेदारांवर बंदी, आज होणार फेरलिलाव

बिलोली: शासकीय डेपोतील वाळूला बोली लावून रक्कम न भरणाऱ्या तेलंगणातील निर्मल येथील पोशट्टी दरमारम यास वर्षभरासाठी लिलावात भाग घेण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कुठल्याही वाळू लिलावात त्यास भाग घेता येणार नाही. तालुक्यातील सगरोळी येथील शासकीय डेपो क्रमांक एकमधील शासकीय वाळू डेपोतील चार हजार ब्रास वाळू लिलाव मंगळवारी (ता. २४) ठेवण्यात आला होता. शासकीय दरानुसार, प्रतिब्रास ७१७ रुपये किंमत आकारण्यात आली होती..मात्र, तेलंगणातील निर्मल येथील पोशट्टी दरमारम यांनी नऊ हजार रुपये प्रतिब्रासप्रमाणे उच्चांकी बोली लावून वेळेत रक्कम भरली नाही. ज्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील लिलाव बारगळला. पहिल्या टप्प्यात लिलावात भाग घेण्यापूर्वी केवळ दहा हजार रुपये डिपॉझिट भरणे आवश्यक होते. ती रक्कम संबंधित लिलाव घेणाऱ्याने भरली होती..मंगळवारी झालेल्या लिलावात बोली लावूनही रक्कम न भरल्यामुळे प्रशासनाचा वेळ वाया गेला तसेच अनेकांचा हिरमोड झाला. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी बाराला बिलोली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात फेरलिलाव ठेवण्यात आला आहे. शासकीय डेपोत ४१६७ ब्रास वाळू असून, शासकीय दराप्रमाणे तीस लाखांपर्यंत वाळूची किंमत अपेक्षित आहे. शासकीय दराच्या दहा टक्के रक्कम भरल्याशिवाय लिलावात सहभागी होता येणार नाही..उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आदेशपोशट्टी दरमारम याने नऊ हजार रुपये प्रतिब्रासची बोली लावून रक्कम न भरल्यामुळे उपस्थितांची दिशाभूल झाली. प्रशासनाचा वेळ वाया गेला, तसेच सहभागी होणारे अनेक इच्छुक परत गेले. यामुळे फेरलिलाव करण्याचा प्रसंग उद्भवला. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी क्रांती डोंबे यांनी दरमारम यास एका वर्षापर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील कुठल्याही वाळू लिलावात भाग घेता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत.."वाळू लिलावात भाग घेण्यापूर्वी शासकीय किमतीच्या एकूण रकमेपैकी दहा टक्के रक्कम रोख भरल्याशिवाय लिलावात भाग घेता येणार नाही. त्यामुळे सगरोळी येथे शुक्रवारी (ता. २७) शासकीय डेपोतील चार हजार ब्रास वाळूच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी तीन लाख रुपये रोख भरावे लागणार आहेत."- क्रांती डोंबे, उपजिल्हाधिकारी, बिलोली.