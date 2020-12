नांदेड : पवना परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात म्हैस ठार, नागरीकांत भितीचे वातावरण 

हिमायतनगर ( जिल्हा नांदेड) : पवना (ता. हिमायतनगर) शिवारात बिबट्याच्या हल्यात एक म्हैस ठार झाली. या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने नागरीकांत व शेतीवर काम करणाऱ्यामंध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्या नेमका कुठे लपून बसला याचा शोध वनविभाग घेत आहे. हिमायतनगर तालुक्यातील पवना शिवारात ता. १९ रोजीच्या रात्री एकच्या सुमारास साईनाथ रामा पटपेवाड (वय ४०) यांच्या शेत सर्वे न. २५३ मध्ये शेतातील जागलीवर मुऱ्हा जातीच्या सहा म्हैस बांधुन होत्या. रात्री एकच्या दरम्यान बिबट्याने एका म्हैसीवर हल्ला करुन ठार केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ४० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यावेळी शेतकरी यानी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व म्हैसी जागलीवर बांधून होत्या. अचानक बिबट्याने एका म्हैसीवर हल्ला केला. इतर म्हैसी जोरजोरात ओरडत होत्या. हेही वाचा - हिंगोली : जिल्ह्यात कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे काम असमाधानकारक यावेळी शेतकरी खडबडून जागी झाला आणि झोपड्याच्या बाहेर येऊन पाहताच त्याच्यासमोर बिबट्याम्हैस ठार करुन तीचे लचके तोडत होता. हे पपाहून भयभीत झालेल्या शएतकऱ्याने आपल्या झोपडीत आसरा घेत मागच्या दारातून गावाकडे पळ काढला. त्यामुळे शेतकऱ्याचा जीव वाचला. ही माहिती हिमायतनगर येथील वनपरीक्षत्र अधिकारी श्रीमती डोके यांना दिली. श्रीमती डोके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ता. २० रोजी वनपाल बी. आर. वळगकर, वनरक्षक श्री. होमशेट्टे, वनरक्षक सुरेश घोगरे, वनरक्षक सुरेश खलसे आदीनी शेतात जावून घटनेचा पंचनामा केला. घटनास्थळी बिबट्याच्या पंज्याचे मोठे ठसे दिसून आले. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Nanded: A buffalo was killed in a leopard attack in Pavana area nanded news