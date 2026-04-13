Nanded News: ‘तिकडं मोकळं आहे, तिथे जा...’; बसस्थानकातील स्वच्छता कर्मचाऱ्याची प्रवाशांना सूचना

नांदेड: दुपारची वेळ. बसस्थानकात नेहमीप्रमाणेच वर्दळ. मात्र, काही पावले पुढे टाकताच जाणवते ती तीव्र दुर्गंधी. परिसरात नजर फिरवताच जे दृश्य समोर आले; ते केवळ अस्वच्छतेचे नव्हे, तर व्यवस्थेच्या संपूर्ण अपयशाचे होते..स्थानकाच्या भिंतीलगत काही प्रवासी उभे राहून उघड्यावरच लघुशंका करत होते. गर्दीच्या ठिकाणी, ये-जा करणाऱ्या लोकांसमोरच हा प्रकार सुरू होता. काही जण नाईलाजाने चेहरा वळवून पुढे जात होते. काहींनी नाकावर रुमाल धरला होता. हा प्रकार अपवाद नसून नित्याचाच असल्याचे परिसरातील परिस्थितीवरून दिसत होते. या मागील कारण जाणून घेण्यासाठी पुढे गेल्यावर स्वच्छतागृहच साफसफाईसाठी बंद असल्याचे दिसले..बाजूलाच असणाऱ्या मुख्य स्वच्छतागृहात जाऊन कर्मचाऱ्याला विचारले, तर 'एक नंबरसाठी जायचे असेल तर बाजूला मोकळ्या जागेत जा, नाहीतर दूरवर असणाऱ्या स्वच्छतागृहात जा', असे सहज उत्तर मिळाले. कर्मचाऱ्याच्या सांगण्यानुसार बाजूच्या जागेकडे वळल्यावर परिस्थिती आणखी गंभीर दिसली. भिंतींच्या कडेला, कोपऱ्यांमध्ये आणि मोकळ्या जागेत प्रवासी सर्रास लघुशंका करत होते. दुर्गंधी इतकी तीव्र होती की, काही क्षणही तिथे थांबणे कठीण होते. याशिवाय स्थानक परिसरात कचऱ्याचे ढीग, प्लॅस्टिकचा पसारा आणि सांडपाण्याचे डबके दिसून आले. म्हणजेच नियमित साफसफाई होत नसल्याचे स्पष्ट चित्र होते..बसस्थानक हे शहराचे प्रवेशद्वार असताना येथेच अशी परिस्थिती असल्याने शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे. प्रवाशांशी संवाद साधला असता त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वच्छ भारत अभियानाचे फलक स्थानकात ठिकठिकाणी लावलेले दिसतात. मात्र, प्रत्यक्षात स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव आहे. बसस्थानकातील ही परिस्थिती केवळ अस्वच्छतेची नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी सन्मानाशी निगडित आहे. प्रवाशांना उघड्यावर लघुशंका करण्यास भाग पाडणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, संबंधित प्रशासनाने तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृह उपलब्ध नसल्यास पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नियमित देखभाल करणे, ही अत्यावश्यक पावले उचलली नाही, तर प्रवाशांचा संताप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..महिला स्वच्छतागृहात पुरुष कर्मचारीबसस्थानकातील महिला स्वच्छतागृहाबाबतही गंभीर बाब समोर आली. येथे महिला स्वच्छतागृहासाठी पुरुष कर्मचारी कार्यरत असल्याने महिलांना मोठ्या प्रमाणात संकोच व अस्वस्थता जाणवत आहे. स्वच्छतागृह वापरताना गोपनीयता आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असताना पुरुष कर्मचारी असल्यामुळे अनेक महिला आत जाणे टाळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. ही बाब केवळ गैरसोयीची नसून महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित आहे. महिला स्वच्छतागृहासाठी महिला कर्मचारी नियुक्त करणे ही मूलभूत अपेक्षा असताना, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे महिला प्रवाशांना अतिरिक्त मानसिक ताण सहन करावा लागत असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित विभागाने तातडीने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.."स्वच्छता करण्यासाठी स्वच्छतागृह तात्पुरते बंद करण्यात आले असावे. तरीदेखील या विषयावर संबंधित कर्मचाऱ्याला बोलावून सविस्तर माहिती घेतो. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबाबतही चौकशी करून आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल."- यासीन खान, बसस्थानक प्रमुख, नांदेड."बसस्थानकात येताच दुर्गंधीने त्रास होतो. स्वच्छतागृह बंद असल्यामुळे प्रवाशांना उघड्यावर लघुशंका करावी लागते, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. तिकिटाचे पैसे घेतले जातात. पण मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे."- अक्षय पाटील, नांदेड, प्रवासी"महिला म्हणून अशा ठिकाणी मोठा त्रास सहन करावा लागतो. स्वच्छतागृह बंद असणे आणि आत पुरुष कर्मचारी असणे यामुळे संकोच वाटतो. त्यामुळे अनेकदा वापरणेच टाळावे लागते. ही परिस्थिती अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून, महिलांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी."- प्राची इंगळे, नांदेड, प्रवासी.