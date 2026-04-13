Nanded News: किनवटमध्ये वृक्षतोड, राज्य शासनाला नोटीस; राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने ३० दिवसांत मागवला अहवाल

किनवट: तालुक्यात वन विकास महामंडळाकडून 'थिनिंग' (विरळणी)च्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित जंगलतोड प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने घेतली आहे. आयोगाने राज्य शासनाला नोटीस बजावली असून ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकारामुळे स्थानिक आदिवासींच्या सामुदायिक वन हक्कांवर परिणाम होत असल्याची तक्रार आमदार भीमराव केराम यांनी आयोगाकडे केली होती..निवेदनात केराम यांनी म्हटले होते की, 'महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) मार्फत मोठ्या प्रमाणात सरसकट झाडांची तोड होत असून, ही कारवाई वन हक्क कायदा २००६ च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे..विशेष म्हणजे, संबंधित ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी न घेता ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.' तक्रारीची दखल घेत आयोगाने भारतीय संविधानातील कलम ३३८ (क) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे..तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ठराविक कालावधीत उत्तर न दिल्यास आयोग संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावू शकतो. तसेच, त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेशही देऊ शकतो..आदिवासींच्या उपजीविकेवर परिणामकिनवटमधील जंगलतोडीमुळे स्थानिक आदिवासींच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे समोर येत आहे. महुआ, तेंदूपत्ता यांसारख्या गौण वनउत्पादनांवर अवलंबून असलेले जीवन, पशुपालन तसेच वन्यजीवांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे जंगलतोड तत्काळ थांबवून ग्रामसभांचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. आता या प्रकरणात राज्य शासन कोणती भूमिका घेते आणि आयोगाच्या सूचनांनुसार पुढील काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.