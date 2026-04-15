Nanded News: नांदेड बसस्थानक बेभरोसे : प्रवाशांना मद्यपींचा त्रास, कॅमेरे असूनही नियंत्रणाचा अभाव; अंधार पडताच बेशिस्तीचा कहर

नांदेड: प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारलेले शहराचे मध्यवर्ती बसस्थानक सुरक्षित ठिकाण आहे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, वास्तवात चित्र उलट आहे. दिवसभर गजबजलेले हे बसस्थानक जसे-जसे संध्याकाळच्या अंधारात झाकले जाते, तसे इथले वातावरणच बदलून जाते. शिस्त, नियंत्रण आणि सुरक्षा या शब्दांचा मागमूसही दिसत नाही आणि बसस्थानक हळूहळू अराजकतेच्या अड्ड्यात रूपांतरित होत असल्याचे चित्र आहे..रात्री नऊनंतर बसस्थानक परिसरात पाऊल टाकताच परिस्थितीची तीव्रता जाणवते. बसची वाट पाहणारे प्रवासी एका बाजूला थांबलेले असतात, तर दुसऱ्या बाजूला मद्यधुंद व्यक्तींचे टोळके फिरताना दिसतात. कोणालाही धक्का देणे, मोठ्याने शिवीगाळ करणे, प्रवाशांना त्रास देणे हे रोजचेच झाले आहे. विशेषतः महिलांसाठी ही परिस्थिती अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे जबाबदारी नेमकी कोणाची? बसस्थानक प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा की पोलिस विभाग? हे विभाग आपापली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलतात..मात्र, याचा फटका प्रवाशांना बसतो. सीसीटीव्ही बसविले म्हणजे सुरक्षा असे होत नाही, त्यावर लक्ष ठेवणारे आणि तत्काळ कारवाई करणारे कर्मचारी हवेत, रात्रीच्या वेळेस पोलिस बंदोबस्त ठेवावा, अशी मागणी नागरिकांची आहे. मध्यवर्ती बसस्थानक हे शहराचे प्रमुख प्रवेशद्वार आहे.बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांवर याच ठिकाणाचा पहिला ठसा उमटतो. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता हा ठसा अत्यंत नकारात्मक ठरत आहे. तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर ही अराजकता आणखी वाढून मोठ्या घटनेचे कारण ठरू शकते, अशी भीती प्रवाशांनी 'सकाळ'कडे व्यक्त केली.."बसस्थानक परिसरात १४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले. तसेच तीन पाळीत १४ सुरक्षारक्षक सोबतीला पोलिस कर्मचारी बसस्थानकात तैनात असतात. प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाल्यास आमच्याशी संपर्क साधावा."- यासीन खान, बसस्थानक प्रमुख, नांदेड"रात्री बसस्थानकावर थांबताना खूप भीती वाटते. मद्यधुंद लोकांचा वावर इतका वाढलाय की कुठे उभं राहावं हेही समजत नाही. पोलिस दिसत नाहीत, त्यामुळे महिलांसाठी ही परिस्थिती धोकादायक आहे."- पल्लवी पाटील, नांदेड"बसस्थानकात कॅमेरे आणि सुरक्षा असल्याचं सांगितलं जातं, पण प्रत्यक्षात काहीच नियंत्रण दिसत नाही. रात्री बेशिस्तीचा कळस गाठलाय. प्रशासनाने तातडीने कडक उपाययोजना करायला हव्यात."- लक्ष्मण मरेवार, नांदेड.बसस्थानकाभोवती 'रात्रीचा बाजार'मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात रात्री एकनंतरही उशिरापर्यंत चहा, पोहा, खिचडी विक्री करणारी हॉटेल्स आणि पानटपऱ्यांवर मोठी गर्दी दिसून येते. या गर्दीचा फायदा घेत मद्यधुंद टोळके, संशयित व्यक्ती आणि अट्टल गुन्हेगार येथे मुक्तपणे वावरत असल्याचे वास्तव समोर आले. अनेकदा या ठिकाणी वाद, शिवीगाळ, धक्काबुक्कीचे प्रकार घडत असून, त्यामुळे परिसरातील वातावरण असुरक्षित बनले आहे. नियमानुसार ठरावीक वेळेनंतर व्यवसायांना बंद ठेवणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे चित्र दिसते..सुरक्षेसाठी उपाययोजनाप्रशासनाकडून कागदोपत्री दाखवली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत आहे. बसस्थानकात एकूण १४ आणि इतर प्रशासकीय कार्यालयात १४ असे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्याचा दावा केला जातो. तसेच तीन पाळ्यांमध्ये १४ सुरक्षा कर्मचारी तैनात असून, त्यात दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सगळ्या यंत्रणेचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत नाही. कॅमेरे केवळ शोभेपुरते आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दिवसा बसस्थानक परिसरात चार पोलिस कर्मचारी उपस्थित असतात, त्यामुळे काही प्रमाणात शिस्त राखली जाते. पण रात्री ही परिस्थिती वेगळीच असते. प्रत्यक्षात रात्रीच्या वेळेस पोलिस कर्मचारी बसस्थानकात दिसत नसल्याने मद्यधुंद व्यक्तींना मोकळे रान मिळते.