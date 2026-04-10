Nanded News: काम अपूर्ण, बिल मात्र दिले पूर्ण; सीसी रस्ताकामाचे कंत्राटदाराला एक कोटी ७९ लाखांचे बिल

नांदेड: आनंदनगर चौक ते शोभानगर मार्गावरील सीसी रोडचे काम पूर्ण झालेले नसताना कंत्राटदाराला एक कोटी ७९ लाख ८६ हजार ४९३ रुपये अदा करण्यात आले. रस्त्याचे काम अनेक महिन्यांपासून रखडलेले असतानाच मार्च एंडच्या नावाखाली १० मार्चला शंकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला बिल देण्यात आले.. विशेष म्हणजे, रस्ता आजही खड्डेमय असून 'काम न करता बिल काढले कसे', असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खासदार अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी मार्चअखेर काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काम पूर्ण झालेले नसतानाही देयक अदा करण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..'त्या' कामाचेही बिल अदाया रस्त्यासाठी यापूर्वीही १७ मार्च २०२२ रोजी एक कोटी ५० लाख रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होता. त्या कामाचेही बिल अदा झाले असून प्रत्यक्षात काम अपूर्ण आहे. आनंदनगर चौकापासून काम सुरू न होता रक्षंदा फोटो स्टुडिओपासून पुढे काही भागातच काम झालेले आहे.."ज्येष्ठ विधिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दोषींना पाठीशी घातल्यास आंदोलन छेडू, असा इशाराही देण्यात आला आहे. सदर काम प्रशासकीय प्रक्रियेत आहे. जर देयक अदा झाल्याचे आढळले, तर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल."-गिरीश कदम, अतिरिक्त आयुक्त महानगरपालिका.काय म्हणतात नागरिकया प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. धोंडीबाराव पवार यांनी दिली. तसेच खड्ड्यांमुळे शहराची प्रतिमा मलिन होत असून यासाठी जबाबदार कोण, हा प्रश्न रहिवासी प्रकाश कराळे यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधींचे बिल उचलून अनेक महिन्यांपासून रस्त्याची बिकट अवस्था आहे, ही शोकांतिका आहे. या रस्त्यावर दररोज अपघात होत असून गरज पडल्यास उपोषण करू. कंत्राटदार व अभियंत्यांवर कारवाई करून काम तत्काळ सुरू करा. काम नाही, बिल झाले, हे नेमके काय चाललेय, असा प्रश्न गोविंदराव मुंडकर, विजय शेट्टे, दीपकराव कसबे, सुजित कंचलवार यांनी उपस्थित केला.