Nanded News: किनवट-माहूर मार्गावर ‘मौत के कुएं’; कठडे नसलेल्या विहिरींमुळे अपघातांचा धोका; रिफ्लेक्टर बसविणेही आवश्यक

नांदेड: नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात शनिवार (ता. चार) रस्त्यालगतच्या असलेल्या विहिरीत वाहन कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कठडे नसलेल्या विहिरींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यालगत असलेल्या विहिरींबाबतही चिंता व्यक्त केली जात असून धोकादायक विहिरींना कठडे बसविण्याची मागणी होत आहे..नांदेड तालुक्यात चार एप्रिल २०२५ रोजी आलेगाव येथे विहिरीत ट्रॅक्टर कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील सर्व धोकादायक आणि कठडे नसलेल्या विहिरींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. विशेषतः रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विहिरींची नोंद करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, वर्ष उलटूनही या विहिरींची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. तसेच दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही राबविलेल्या नाहीत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात तीन हजारांपेक्षा अधिक विहिरी कठडे नसलेल्या व धोकादायक आहेत..सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक विहिरींना कठडे नाहीत. तसेच खासगी शेतजमिनीतील विहिरींना कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही. या ठिकाणी अपघातांची शक्यता अधिक वाढली आहे. अनेक विहिरी खोल असून त्यांना कठडे नसल्याने शेतमजूर, नागरिक तसेच जनावरांसाठीही धोका आहे. पाणी काढताना पाय घसरून पडून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच पाणी पिण्यासाठी आलेली जनावरे विहिरीत पडून मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत..दिंडोरीप्रमाणे दुर्घटना नांदेडमध्येही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा विहिरींना तातडीने मजबूत कठडे, झाकण, तसेच इशारा फलक लावणे गरजेचे आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी दिसण्यासाठी रिफ्लेक्टर बसविणेही आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून सर्व विहिरींचे सर्वेक्षण करून त्यांची वर्गवारी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..नागरिकांसाठी सूचनारस्त्यालगतच्या विहीर परिसरात सावधगिरी बाळगावीरात्री प्रवास करताना काळजी घ्यावीमुलांना अशा ठिकाणी जाण्यापासून रोखावेधोकादायक विहिरींबाबत प्रशासनाला माहिती द्यावीप्रशासनाने काय करावे?जिल्हाभर सर्वेक्षण करून विहिरींची यादी तयार करणेवापरात नसलेल्या विहिरी तत्काळ बुजविणेवापरातील विहिरींना उंच संरक्षक कठडे बांधणेप्रत्येक ठिकाणी इशारा फलक व रिफ्लेक्टर बसविणे.