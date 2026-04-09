Nanded News: किनवट-माहूर मार्गावर ‘मौत के कुएं’; कठडे नसलेल्या विहिरींमुळे अपघातांचा धोका; रिफ्लेक्टर बसविणेही आवश्यक

Recent Tragedies Highlight Safety Gaps: नांदेडमध्ये रस्त्यालगत तीन हजारांपेक्षा अधिक विहिरी धोकादायक; कठडे, झाकण आणि रिफ्लेक्टर तातडीने बसवून अपघात टाळण्याची मागणी नागरिकांची.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड: नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात शनिवार (ता. चार) रस्त्यालगतच्या असलेल्या विहिरीत वाहन कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कठडे नसलेल्या विहिरींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यालगत असलेल्या विहिरींबाबतही चिंता व्यक्त केली जात असून धोकादायक विहिरींना कठडे बसविण्याची मागणी होत आहे.

