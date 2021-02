नांदेड : एका घटनेत कर्जबाजारी शेतकऱ्याची आत्महत्या; तर दुसऱ्या घटनेत बालकाचा शाॅक लागल्याने मृत्यू

नांदेड : अर्धापूर तालुक्यातील नागेली येथील एका शेतकऱ्याने सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून विष प्राश करुन आत्महत्या केली. याी प्रकरणी बारड पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. आठ) आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. पाटनूर शिवारात बालाजी लक्ष्मण शिंदे (वय ५०) या शेतकऱ्याने सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे कंटाळून विष प्राशन करुन आत्महत्या केली ही घटना ता. २५ जानेवारी ते ता. आठ फेब्रुवारीच्या सुमारास घडली. याबाबत अधिक माहिती अशी की नागेली तालुका अर्धापूर येथील बालाजी लक्ष्मण शिंदे यांच्या शेतात मागील काही वर्षापासून सतत नापिकी होत असल्यामुळे ते कर्जबाजारी झाले. शेतातून उत्पन्न कमी झाल्याने कर्जाचा बोजा वाढत गेला. अखेर त्यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचा - नांदेड रेल्वे विभागात ६५व्या रेल्वे सप्ताहात २५९ कर्मचाऱ्यांचा सन्मान ता. २५ जानेवारी रोजी सायंकाळी सहा वाजता त्यांनी विष प्राशन केले. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. प्रकरणी शंकर लक्ष्‍मण शिंदे राहणार नागेली यांच्या माहितीवरुन बारड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री वानोळे करत आहेत. विद्यूत शाॅक लागल्याने बालकाचा मृत्यू दुसर्‍या घटनेत मुखेड येथे सोमवारी तारीख आठ फेब्रुवारी रोजी सावरगाव तालुका मुखेड येथे घराच्या छतावर खेळणाऱ्या अदनान मोहम्मद बागवान (वय नऊ) याचा विद्यूत पुरवठा उतरलेल्या गजाळीला हात लागला. यात त्याला जबर शॉक लागला आणि त्याचा मृत्यू झाला. मोहमद बागवान यांच्या माहिती वरुन मुखेड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास पोलिस हवालदार कामजळगे करत आहेत.

Web Title: Nanded: Debt-ridden farmer commits suicide in one incident; In the second case, the child died of shock nanded news