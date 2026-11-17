Nanded irrigation water crisis: महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना नांदेड जिल्हा प्रशासनाने यंदाच्या रब्बी हंगामात विष्णुपुरी धरणातून शेतीसाठी पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षी ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी मिळणार नाही..नांदेड शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या डॉ. शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी धरणात सध्या 46.16 दशलक्ष घनमीटर (MCM) उपयुक्त पाणीसाठा आहे. हा साठा धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या 57.14 टक्के आहे. उपलब्ध पाणी नांदेड शहर, ग्रामीण भाग आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे..Nagpur Drought: बंदी हटवल्यावर पहिलाच बोअरवेल, ; दुष्काळात तोही झाला फेल! विहिरीसाठी अनुदान; बोअरवेलसाठी का नाही? शेतकऱ्यांचा सवाल.जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सोमवारी धरणातील पाणीसाठ्याची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पाणी उपसा करणाऱ्या यंत्रणेची तांत्रिक स्थितीही तपासली. या पाहणीत धरणाच्या पाणी उपसा यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या. एकूण 18 पंपांपैकी 14 पंप बंद आहेत, तर उर्वरित चार पंप 50 टक्क्यांपेक्षा कमी क्षमतेने कार्यरत आहेत. याशिवाय पाणी वाहून नेणाऱ्या तिन्ही मुख्य पाइपलाइनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती आणि तांत्रिक बिघाड असल्याचे समोर आले..सध्याच्या यंत्रणेद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचणार नाही. या तांत्रिक अडचणी आणि मर्यादित पाणीसाठा लक्षात घेता यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना एक सिंचन आवर्तन देणेही शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Drought Relief : जिंतूर तालुक्यात ४० टक्के शेतकरी वंचित ; दिवाळीपूर्वीची पाच हजारांची मदत खात्यात जमा न झाल्याने चिंता; दुष्काळाच्या झळा असह्य.दरम्यान, धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी किमान एक सिंचन आवर्तन देण्याची मागणी केली होती. मात्र, धरणातील पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि औद्योगिक गरजांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. धरणातील पाणी उपसा यंत्रणा सुधारण्यासाठी नवीन पंप आणि पाइपलाइन बसवण्याचे काम सुरू असून ते मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी शेतकरी आणि नागरिकांना पाण्याची सद्यस्थिती समजून घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. "उपलब्ध पाणीसाठा नांदेड शहर, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि औद्योगिक वापरासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी पाण्याचा जपून वापर करावा," असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.