Nanded: एल निनोचे संकट गडद, मॉन्सून लांबणीवर; दुबार पेरणीची वेळ, शेतकऱ्यांचे आभाळाकडे डोळे

नांदेड: यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच जिल्ह्यावर ‘एल निनो’चा प्रभाव गडद होताना दिसत आहे. मृग नक्षत्र संपून दोन आठवडे उलटले तरी जिल्ह्यात अद्याप कुठेही १०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे खरीप पेरण्या रखडल्या असून, जिल्ह्यात प्रस्तावित सात लाख ६१ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ६ टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. .बहुतांश शेतकऱ्यांनी खत, बियाणे व कीडनाशकांची खरेदी करून शेतीची मशागत पूर्ण केली असली तरी समाधानकारक पावसाअभावी ते आता आकाशाकडे आशेने पाहत आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने सर्व नियोजन पूर्ण केले असून सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, हळद आदी पिकांसाठी आवश्यक बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..Pune Metro: पुणेकरांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार; हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे १२ स्थानके तयार, आता फक्त सरकारच्या निर्णयाची वाट!.मात्र दमदार पावसाने हजेरी न लावल्याने शेतकऱ्यांच्या तयारीवर पाणी फेरले आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात चांगला पाऊस झाल्याने १३ जूनपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली होती. यंदा मात्र गेल्या पंधरा दिवसांत काही मोजक्या मंडळांमध्ये ५० ते ६० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. या पावसाच्या भरवशावर काही शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी केली. मात्र त्यानंतर सलग आठ दिवस पावसाने दडी मारल्याने अशा शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा ‘एल निनो’चा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसात खंड पडू शकतो. किमान ८० ते १०० मिलिमीटर पाऊस होऊन जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण झाल्यानंतरच पेरणी करावी, अन्यथा बियाणे वाया जाण्याबरोबरच दुबार पेरणीचे संकट येऊ शकते. - दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा कृषी अधीक्षक, नांदेडसरासरीपेक्षा कमी पाऊस १ ते १५ जूनदरम्यान जिल्ह्यात सरासरी ६७.३० मिलिमीटर पावसाची अपेक्षा असते. मात्र यंदा केवळ ४५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे खरीप हंगामाचे वेळापत्रक कोलमडले असून शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..Chhatrapati Sambhajnagar: शीतपेयातून पत्नीसह दोन मुलांवर विषप्रयोग; उपचारादरम्यान चारवर्षीय मुलाचा मृत्यू.पावसाची प्रतीक्षा कायमजिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामासाठी ७ लाख ६१ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. मात्र, पावसाअभावी हे संपूर्ण नियोजन विस्कळित झाले आहे. कृषी विभागाने पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे वारंवार आवाहन केले होते. तरीही काही शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई केल्याने आर्थिक नुकसानाची भीती निर्माण झाली आहे. सोयाबीनला सर्वाधिक पसंती जिल्ह्यात खरीप हंगामात सर्वाधिक क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली जाते. गेल्या वर्षी ४ लाख ५५ हजार ८७१ हेक्टरवर सोयाबीन, सुमारे १ लाख ९७ हजार हेक्टरवर कापूस आणि २५ हजार हेक्टरवर हळद लागवड झाली होती. याशिवाय तूर, मूग व उडीद या कडधान्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.