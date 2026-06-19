नांदेड

Nanded: एल निनोचे संकट गडद, मॉन्सून लांबणीवर; दुबार पेरणीची वेळ, शेतकऱ्यांचे आभाळाकडे डोळे

El Nino Impact Deepens Across Nanded: एल निनोच्या प्रभावामुळे नांदेडमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. खरीप पेरणी, मॉन्सून आणि एल निनोच्या संकटामुळे केवळ ६% क्षेत्रावरच पेरणी झाली असून शेतकरी दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच जिल्ह्यावर ‘एल निनो’चा प्रभाव गडद होताना दिसत आहे. मृग नक्षत्र संपून दोन आठवडे उलटले तरी जिल्ह्यात अद्याप कुठेही १०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे खरीप पेरण्या रखडल्या असून, जिल्ह्यात प्रस्तावित सात लाख ६१ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ६ टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे.

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Nanded
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