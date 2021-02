नांदेड : भेंडेवाडी व महालिंगी गावातील ५७ कृषिपंप ग्राहकांचे वीजबील झाले कोरे

नांदेड : वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्या कृषिपंपाच्या वीजबिलातून मुक्त होण्यासाठी ऊर्जाविभागाने सुरु केलेल्या महा कृषि ऊर्जा अभियान २०२० अभियानाच्या माध्यमातून निर्लेखानंतर आकारण्यात आलेल्या विलंब आकार व व्याजावरील आकारणीच्या शुल्क माफीचा फायदा घेत भेंडेवाडी व महालिंगी या दोन गावातील ५७ शेतकऱ्यांनी आपल्या कृषिपंपाचे वीजबील कोरे केले आहे. महावितरणच्या कंधार उपविभागा अंतर्गत येणाऱ्या भेंडेवाडी व महालिंगी गावातील शेतकऱ्यांना महा कृषी ऊर्जा अभियानाची सविस्तर माहिती दिल्यानंतर अभियानाच्या माध्यमातून थकबाकीतून मिळणारी सुट लक्षात घेवून शेतकरी कृषिपंपाचे थकीत वीज बील कोरे करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेत आहेत. कुरूळा शाखा कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या भेंडेवाडी गावातील ४५ शेतकऱ्यांनी दोन दिवसात दोन लाख ५० हजार रुपयांचा वीलबील भरणा केला आहे. तर महालिंगी गावातील १२ शेतकऱ्यांनी ७० हजार ५०० रुपयांचा भरणा करत आपले वीज बील कोरे केले आहे. ग्राहकाभिमूख कामाचाही फायदा महा कृषी ऊर्जा अभियान यशश्वी करण्यासाठी औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गीते यांच्या पुढाकाराने काही महिन्यापुर्वी महावितरणने राबविलेल्या एक गाव एक दिवस या उपक्रमाव्दारे केलेल्या ग्राहकाभिमूख कामाचाही फायदा महा कृषी ऊर्जा अभियान यशश्वी करण्यासाठी होत आहे. अभियान यशश्वीपणे राबविण्यासाठी मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर, अधीक्षक अभियंता संतोष वहाणे यांच्या निर्देशानुसार नांदेड ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. पी. चव्हाण, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता स्नेहा हंचाटे तसेच उपकार्यकारी अभियंता पंकज देशमुख, महेश वाघमारे पाटील, श्री कोरबैनवाड, श्री धकाते तसेच जनमित्र परिश्रम घेत आहेत. वीजबिल थकबाकीमुक्तीच्या अभियानात सहभागी व्हावे महा कृषी ऊर्जा अभियानात सर्व उच्च व लघुदाब कृषिपंप ग्राहक तसेच उपसा जलसिंचन योजनेतील चालू व कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ग्राहकांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ करण्यात आला आहे. तसेच पाच वर्षांपर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब आकार 100 टक्के माफ करून व्याज हे 18 टक्क्यांऐवजी त्या- त्या वर्षाच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारण्यात येत आहे. कृषिपंप ग्राहकांना वीजबिलांची थकबाकी, माफी व भरावयाची रक्कम हा तपशील महावितरणने https://billcal.mahadiscom.in/agpolicy2020/ या वेबपोर्टलवर उपलब्ध करुन दिला आहे. केवळ ग्राहक क्रमांक टाकल्यावर या अभियानातील सवलत व भरावयाच्या रकमेसह इतर तपशील उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी महावितरणच्या संबंधित कार्यालयात संपर्क साधावा व वीजबिल थकबाकीमुक्तीच्या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणच्या नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर यांनी केले आहे.

