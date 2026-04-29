Nanded News: रस्त्यावरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त; मोर चौक-छत्रपती चौक मार्गावर महापालिका, पोलिसांची संयुक्त मोहीम

नांदेड: शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने आता धडक कारवाई सुरू केली आहे. उत्तर नांदेडमधील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या मोर चौक ते छत्रपती चौक या मार्गावरील अतिक्रमणांवर मंगळवारी (ता. २८) महापालिका व पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली. जवळपास ५० ते ६० अतिक्रमणे हटवली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून गुदमरलेल्या या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे. .काबरानगर परिसरातील हा मार्ग पर्यायी रस्ता म्हणून वापरला जातो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाढलेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे वाहनचालक तसेच परिसरातील नागरिकही त्रस्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने जेसीबीच्या साहाय्याने कारवाई करत ५० ते ६० अतिक्रमणे हटवली..यावेळी दोन ट्रकभर साहित्य जप्त करण्यात आले. ही कारवाई पालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपआयुक्त अजितपालसिंघ संधू यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. अतिक्रमण विभाग व पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने समन्वय साधत ही मोहीम सुरळीत पार पडली..अतिक्रमण केल्यास दंडात्मक कारवाईशहरातील मुख्य रस्त्यांवर व्यापाऱ्यांनी व नागरिकांनी अतिक्रमण करू नये, तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. पुढील काळातही महापालिका व पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने अतिक्रमणांविरोधातील मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे उपआयुक्त अजितपालसिंग संधू यांनी सांगितले..५० कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्तकारवाईदरम्यान भाग्यनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष तांबे, वजिराबाद वाहतूक शाखेचे अधिकारी नागरगोजे, अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त रावण सोनसळे, पथक प्रमुख दत्ता कल्याणकर यांच्यासह महापालिकेचे ३० कर्मचारी व पोलिस विभागातील २० कर्मचारी उपस्थित होते.. शहरातील मुख्य बाजारपेठा आणि गर्दीच्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण करून रस्ते अक्षरशः गिळंकृत केले आहेत. इतवारा, सराफा बाजार, बर्की चौक, जुना मोंढा, वजिराबाद आणि श्रीनगर परिसरात रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी फेरीवाल्यांचे जाळे पसरल्याने वाहनांसाठी जागाच उरलेली नाही. परिणामी, दररोज तासन् तास वाहतूक कोंडी होत असून नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे..सकाळपासून सुरू होणारी ही अडचण संध्याकाळी शिगेला पोहोचते. कार्यालयीन वेळ, शाळा सुटण्याची वेळ तसेच बाजारपेठेत होणारी गर्दी यामुळे हे रस्ते कोंडीने फुलून जातात. जिथे दोन वाहनांना सहज जाता यायला हवे, तिथे एक वाहन काढतानाही कसरत करावी लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला माल मांडून बसलेले फेरीवाले, त्यांच्या समोर उभे असलेले ग्राहक आणि मध्ये अडकलेली वाहने असे गोंधळाचे चित्र रोजच पाहायला मिळत आहे. वजिराबाद ते कलामंदिर हा मार्ग तर या समस्येचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे..या सर्व प्रकाराकडे महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष जाणवत आहे. अधूनमधून कारवाईचा दिखावा केला जातो; मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती पूर्ववत होते. फेरीवाल्यांचे वाढते जाळे आणि बेशिस्त पार्किंग यामुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करून रस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा भविष्यात ही समस्या आणखी गंभीर होऊन शहरातील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नांदेडकरांना रोजच्या या कोंडीच्या नरकातून मुक्ती कधी मिळणार, हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे..अत्यावश्यक सेवांनाही फटकारस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दुचाकी, चारचाकी वाहनांची लांबलचक रांग लागलेली असते. पार्किंगची कोणतीही शिस्त नसल्याने वाहनधारक रस्त्यावरच गाड्या उभ्या करत आहेत. त्यातच फेरीवाल्यांनी उरलेली जागा व्यापल्याने रस्ता अक्षरशः एका अरुंद गल्लीत रूपांतरित झाला आहे. यामुळे अग्निशमन दल किंवा रुग्णवाहिका यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांनाही मार्ग काढणे कठीण बनले आहे..जुन्या नांदेडात परिस्थिती बिकटजुना मोंढा, सराफा बाजार बर्की चौक आणि इतवारा परिसरात तर परिस्थिती आणखी बिकट आहे. या भागात खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गर्दी असते. मात्र, फेरीवाल्यांनी रस्त्याच्या दुतर्फा अतिक्रमण केल्याने चालण्यासाठीही जागा उरलेली नाही. अनेकदा किरकोळ अपघातही झाले.