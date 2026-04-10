Nanded News: अंदाज समितीच्या दौऱ्याने प्रशासनात उडाली खळबळ; सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकारी-कर्मचारी झाले घामाघूम

नांदेड: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाची अंदाज समिती तीनदिवसीय नांदेड दौऱ्यावर आहे. समितीच्या धडक तपासणीमुळे जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच धांदल उडाली. गुरुवारी (ता. नऊ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलसह विविध विभागांचा आढावा घेताना समिती सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकारी-कर्मचारी घामाघूम झाले. त्यानंतर समितीने नायगाव, कंधार, लोहा, बिलोली, मुदखेड भागातील वाळू घाटांवर धडकत त्या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला..८ ते १० एप्रिलदरम्यान सुरू असलेल्या दौऱ्यात पहिल्या दिवशी समिती अध्यक्ष आ. अर्जुन खोतकर, आ. हेमंत पाटील, आ. बच्चू कडू, आ. बालाजी कल्याणकर यांच्यासह सदस्यांनी विविध विभागांची प्राथमिक माहिती घेतली. गुरुवारी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात बैठक पार पडली.बैठकीत महसूल (मुद्रांक व नोंदणी, भूमी अभिलेख, भूसंपादन), वन विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, नगर विकास आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला..Nanded News: जिल्ह्यात सव्वा लाख मेट्रिक टन खतसाठा; खरीप हंगामासाठी मुबलक साठा; तुटवडा भासणार नाही.समितीने नायगाव, भोकर, लोहा, मुदखेड, बिलोली आदी तालुक्यांकडे प्रस्थान करून विकासकामे व प्रकल्पांची पाहणी केली. रात्री उशिरापर्यंत समितीचा दौरा सुरू होता. दरम्यान, समितीने नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले, याची माहिती प्रशासनाकडून गुप्त ठेवण्यात आली. पुढील दोन दिवसांत आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..उशिरापर्यंत आकडेवारीची जुळवाजुळवअंदाज समितीच्या दौऱ्यामुळे प्रशासनातील विविध विभागांत खळबळ उडाली असून, विशेषतः महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मागवलेल्या माहितीची पूर्तता करण्यासाठी उशिरापर्यंत काम करावे लागत आहे. मंगळवारी रात्री अनेक कार्यालयांमध्ये आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले..पोषण आहारात अनियमितताभोकर मतदारसंघातील चिकाळा गावातील शाळेला अंदाज समितीने गुरुवारी भेट देत पोषण आहाराची तपासणी केली. पाहणीत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा समाधानकारक आढळला. पोषण आहारात गंभीर अनियमितता उघड झाली. विद्यार्थ्यांना पांढरा वाटाणा देण्यात येत असल्याचे आढळले. शाळेतील शौचालय बंद अवस्थेत असल्याचेही निदर्शनास आले. तसेच मुदखेड तालुक्यातील येळी येथे अवैध रेती उपसा होत असल्याचे आढळून आले.