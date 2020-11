नांदेड : उमरी तालुक्यात एका शेतकऱ्याने ૪५ गुंठ्यात काढले ९७ मे. टन ऊसाचे उत्पादन

उमरी (जिल्हा नांदेड) : व्हीपीके उद्योगसमुह तथा एमव्हीके साखर कारखाना कुसुमनगर वाघलवाडाचे चेअरमन मारोती कवळे यांच्या सातत्याच्या पर्यत्नाने शेतक-यांना ऊस उत्पादनात वाढविषयी संबंध जिल्ह्यातील गावोगाव शेतक-यांना, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताता. त्याचाच परिणाम असा झाला की निवघा (ता. उमरी) येथील शेतकरी संभाजी कोडगीरे यांनी ४५ गुट्यांत ९७ मे. टन ऊस उत्पादन काढले. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांनी कसे नियोजनबद्ध ऊस उत्पादनात वाढ कसे करतात व संगोपन व त्याचे नियोजन अशाच पध्दतीने मराठवाड्यासह जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांनी ऊसाचे उच्चांकी उत्पादन घेतले. व्हीपीके अॅग्रोचे ऊस विकास अधिकारी एस. जे. सावंत व कृषी सहाय्यक व्यव्हारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवघा (ता. उमरी) येथील ऊस उत्पादक संभाजी काशिनाथ कोडगीरे यांनी ૪५ गुंठे जमिनीत को- ६७१ या ऊस जातीचे लागवड केली. हे ऊसाचे बेन सिंधी येथील गुळपावडर कारखान्यातील नर्सरी मधुन घेऊन १० आॅगस्ट २०१९ रोजी सरीतील आंतर ५ फुट व रोपातील २. ५० फुट आंतर ठेऊन लागवड केली होती. ऊस लागवड करण्यापुर्वी पुर्वमशागत करुन सरी पाडुन बेसलडोसची खते टाकली. सातत्यपुर्ण मेहनत करुन खताचे, फवारणीचे व आळवणीचे व्यवस्थापन त्यांनी केल्याने संभाजी कोडगीरे यांच्या मेहनतीचे फळ म्हणुन त्यांना ऊस तोडनीच्या वेळी प्रती ऊसामधुन ૪५ ते ૪७ कांडी उंच ऊस संख्या मिळाली. व आज केवळ ૪५ गुंठ्यात तब्बल ९७ मे. टनाचे उत्पन्न मिळाले असल्याने शेतकरी संभाजी कोडगीरे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हेही वाचा - माहूरजवळ एसटी बस व ट्रकचा अपघात ; ४३ प्रवासी जखमी - ऊस हेको- ६७१ हे वान (जात) लवकर परीपक्व होणारे ऊस असुन देखील त्यांनी त्याचे संगोपन १૪ महिण्यापर्यंत करुन उच्चांकी उत्पादन मिळवले आहे. हे विशेष?. जिल्ह्यातील शेतक-यांनी निवघा येथील शेतकरी संभाजी कोडगीरे यांनी ऊस उत्पादनात असेच सातत्य पुर्वक मेहनत केली. यांचे निदान इतर शेतकरी अशाच पध्दतीने नियोजन करुन ऊसाचे एकात्मिक व्यवस्थापन कारखाना कर्मचार्‍यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेउन शेतकर्‍यांनी नियोजन केल्यास आपल्या भागातील शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढुन सर्वांगीन विकास होण्यास वेळ लागणार नाही. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

