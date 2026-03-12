नांदेड

Nanded Farmers: नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांना १०९१ कोटींची मदत

1091 Crore Assistance Deposited for Nanded Farmers: नांदेड जिल्ह्यात खरिपातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १०९१ कोटी रुपये जमा झाले. रब्बी हंगामातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल का, असा सवाल आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
नांदेड: गेल्या खरिपातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घोषित झालेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात आजपर्यंत सुमारे ७ लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १०९१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. रब्बी हंगामादरम्यान फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

