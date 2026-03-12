Nanded Farmers: नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांना १०९१ कोटींची मदत

नांदेड: गेल्या खरिपातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घोषित झालेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात आजपर्यंत सुमारे ७ लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १०९१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. रब्बी हंगामादरम्यान फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले..त्यांना राज्य सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी भाजप आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. ११) विधानसभेत केली. प्रश्नोतराच्या तासात पुरवणी प्रश्न मांडताना आमदार चव्हाण यांनी या विषयावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. रब्बी हंगामातील अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला..Jalna Farmers: फळबागांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल जिल्ह्यात ३९ हजार हेक्टरवर लागवड.मात्र, त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यांना इतर जिल्ह्यांप्रमाणे मदत मिळणार आहे का?, असा सवाल चव्हाण यांनी केला. त्याचप्रमाणे गतवर्षीच्या खरीब हंगामातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले..Maharashtra State Government Loan : महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ११ लाख २ हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाणार?.केवायसी व इतर कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळू शकलेली नाही. त्यांना ही मदत लवकर मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने कोणती उपाययोजना केली, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले..अहवालानंतर मदत : मंत्री मकरंद पाटीलआमदार श्रीजया चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी रब्बी हंगामात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे अहवाल मागवले असून, ते उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.