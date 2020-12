नांदेड : पॉलिटेक्निक केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी आजपासून सुरु

नांदेड : पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम हा खात्रीने रोजगार देणारा तसेच आवडीच्या शाखेत पुढे सहजपणे उच्च शिक्षणाचे संधी देणारा अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीचा महत्वपूर्ण टप्पा आजपासून सुरू होत असून अंतीम गुणवत्ता यादी प्रकाशीत होऊन संस्था व शाखा निवडण्याच्या टप्प्याची सुरुवात आज होत आहे. विविध संस्था व त्यातील शाखा यांचे एकूण तीनशे पर्याय विद्यार्थ्यांना भरता येऊ शकतात. प्रथम क्रमांकाचा पर्याय हा प्रवेशासाठी अनिवार्य असतो याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. या पर्यायाची संस्था मिळाल्यास प्रवेश घेतला नाही तर विद्यार्थी संपूर्ण प्रक्रियेतून बाहेर पडतो शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे विद्यार्थ्यांना ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून ऑप्शन फॉर्म भरून देणे, प्रवेशासाठीच्या इतर प्रक्रियेची माहिती देणे यासाठी प्राध्यापकांची समिती कार्यालयीन वेळेत पूर्ण वेळ उपलब्ध असणार आहे. विद्यार्थी व पालकांनी संस्थेतील माहिती तंत्रज्ञान इमारतीत ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी ता. 12 ते 14 डिसेंबर दरम्यान विनामुल्य सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्ह्याचे नोडल अधिकारी तसेच संस्थेचे प्राचार्य डॉ. गोरक्ष गर्जे यांनी केले आहे. हेही वाचा - नांदेड : महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे - विद्यार्थ्याला पसंतीनुसार कोणत्या संस्थेत प्रवेश मिळाला याची यादी www.dtemaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर तसेच विद्यार्थ्याचा स्वतः च्या लॉगिन मध्ये दिनांक 16 डिसेंबर रोजी उपलब्ध होणार आहे. ता. 17 ते 18 डिसेंबर दरम्यान विद्यार्थाला स्वतः जागा स्वीकृती करावयाची आहे. तर ता. 17 ते 19 डिसेंबर दरम्यान प्रवेश मिळालेल्या संस्थेत प्रत्यक्ष उपस्थीत राहून मूळ कागदपत्र दाखवून व फीस भरून प्रवेश घ्यावयाचा आहे . उर्वरीत जागा साठीचा दूसरा टप्पा ता. 20 डिसेंबर पासून सुरू होणार आहे. शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड यासंस्थेत पुढील शाखा उपलब्ध आहेत, यंत्र अभियांत्रिकी (सकाळ सत्र ) 60, यंत्र अभियांत्रिकी (दुपार सत्र ) 60, स्थापत्य अभियांत्रिकी (सकाळ सत्र ) 60, स्थापत्य अभियांत्रिकी (दुपार सत्र ) 60 , विद्युत अभियांत्रिकी 60 , उत्पादन अभियांत्रिकी 60 , माहिती तंत्रज्ञान 60, व वैद्यकीय अणुविद्युत 40 , असे एकूण 460 प्रवेश क्षमता प्रथम वर्षासाठी आहे. संस्थेत यावर्षी मागेल त्या विद्यार्थ्यास वसतीगृह ही व्यवस्था केली असून 180 -180 प्रवेश क्षमतेचे दोन मुलांचे वसतीगृह तर 120 प्रवेश क्षमतेचे मुलींचे वसतीगृह आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना व मुलींना याचा लाभ होणार आहे.

