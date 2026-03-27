Nanded News: फिरत्या रुग्णालयातून ४७ रुग्णांची एंडोस्कोपी; गॅलक्सी फाउंडेशनचा आदिवासी भागात उपक्रम

नांदेड: येथील गॅलक्सी हेल्थकेअर चॅरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्टच्या यांच्या वतीने आदिवासीबहुल किनवट तालुक्यातील इस्लापूर, सारखणी या गावांमध्ये सलग दोन फिरत्या एंडोस्कोपी शिबिरांमधून एकूण ४७ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली..इस्लापूर येथे २०, तर सारखणी येथे २७ रुग्णांची एंडोस्कोपी केली. या शिबिरांचे हे अनुक्रमे १२२ वे आणि १२३ वे आयोजन होते. दुर्गम भागातील अनेक रुग्ण दीर्घकाळापासून पचनसंस्थेच्या आजारांनी त्रस्त होते. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टरांपर्यंत पोहोच न होणे, तसेच आर्थिक अडचणी यामुळे त्यांना योग्य निदान व उपचार मिळत नव्हते..या पार्श्वभूमीवर गॅलक्सी फाउंडेशनने फिरत्या एंडोस्कोपी रुग्णालयाच्या माध्यमातून ही अत्याधुनिक सुविधा त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवली. प्रत्येक रुग्णाची सविस्तर वैद्यकीय माहिती घेऊन शारीरिक तपासणी केली..त्यानंतर सीबीसी, एचआयव्ही, हिपॅटायटीस 'बी' आणि 'सी' यांसारख्या आवश्यक रक्त तपासण्या केल्या. यानंतर अत्याधुनिक एनबीआय अपर जीआय एंडोस्कोपीद्वारे तोंड, अन्ननलिका, जठर आणि लहान आतड्याच्या सुरवातीच्या भागाची तपासणी करून समुपदेशन केले..डॉ. नितीन जोशी, डॉ. अभिषेक काबरा यांच्या नेतृत्वात ८ सदस्यीय वैद्यकीय टीमने परिश्रम घेतले. सारखणी डॉक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. विनोद राठोड, डॉ. मंगेश जयस्वाल तसेच इस्लापूर येथील डॉ. भगवान गंगासागर, डॉ. आनंद सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनात हे शिबिर झाले. स्थानिक डॉक्टरांचेही सहकार्य मिळाले. या उपक्रमातून जनसेवा हीच ईश्वरसेवा हा संदेश प्रत्यक्षात उतरविला.