FLY91 : नांदेड-गोवा विमानसेवा दृष्टिपथात! ‘फ्लाय-९१ कंपनी’कडून दोन विमानांसाठी भाडेकरार पूर्ण

नांदेड - येथील श्री गुरुगोविंदसिंगजी विमानतळावरून प्रलंबित असलेली विमानसेवा पुन्हा सुरू होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले आहे. 'फ्लाय-९१' या खासगी कंपनीने आपल्या ताफ्यात दोन नवीन विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीचा करार यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. त्यामुळे नांदेडहून गोवा विमानसेवेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात कंपनीकडून अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आली असून, लवकरच ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..प्रादेशिक हवाई वाहतुकीला चालना देत 'फ्लाय ९१' ने नांदेडसह टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये विस्तार जाहीर केला आहे. यासाठी दुबई एअरोस्पेस एंटरप्राइझकडून दोन अत्याधुनिक एटीआर ७२-६०० विमाने भाड्याने घेण्यात आली असून, ती जानेवारीत ताफ्यात दाखल होणार आहेत. या विस्तारामुळे नांदेडचा गोवा, कर्नाटक व आंध्रप्रदेशातील शहरांशी थेट हवाई संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे..नांदेड-गोवा सेवा सुरू झाल्यास विमानतळावरील हालचाली आणखी वाढणार असून, भविष्यात इतर प्रमुख शहरांसाठीही नवीन मार्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी, विद्यार्थी, भाविक तसेच पर्यटनासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या सेवांचा मोठा लाभ होणार आहे. स्थानिक नागरिक, व्यापारी संघटना आणि प्रवासी यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.नांदेड विमानतळाचा समावेश राज्यातील महत्त्वाच्या हवाई केंद्रांमध्ये होण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात विमानसेवेचा विस्तार झाल्यास मराठवाड्याच्या आर्थिक व पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे..नांदेडहून सध्या सहा शहरांत सेवानांदेड विमानतळावरून सध्या सहा शहरांसाठी नियमित विमानसेवा सुरू आहे. स्टार एअर या विमान कंपनीमार्फत नांदेडहून बंगळूरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, मुंबई तसेच हिन्डन (दिल्ली) या शहरांशी थेट विमान सेवा उपलब्ध आहे. गेल्या काही महिन्यांत या सेवांना प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, नांदेड विमानतळावरील प्रवासी वाहतुकीत वाढ झाली आहे..नांदेड येथील श्री गुरुगोविंदसिंघजी विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्याच्या दिशेने 'फ्लाय-९१' कंपनीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यांनी दोन विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा करार केला असून, या माध्यमातून ते नांदेडसह देशातील इतर शहरांमध्ये सेवेचा विस्तार करणार आहेत. ही दोन्ही विमाने उपलब्ध झाल्यानंतर नांदेड-गोवा विमानसेवा लवकर सुरू होईल.- अशोक चव्हाण, खासदार.